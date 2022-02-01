Тарасова предсказала России проблемы с судейством фигурного катания на Олимпиаде

Известный комментатор и легендарный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала о проблемах, с которыми столкнутся российские фигуристы на Олимпийских играх.

По словам Тарасовой, российских спортсменов будут судить особенно строго, как это было на летней Олимпиаде в Пекине в художественной гимнастике.

«Все помнят, что произошло на летней Олимпиаде. Не думаю, что история с израильской гимнасткой повторится, но если будем ошибаться, то этим воспользуются. Надо быть готовыми к тому, что судить нас будут строго. Особенно в фигурном катании, где мы претендуем на медали. Поэтому всегда надо быть на голову выше, чтобы у судей не было возможности на что-то влиять», — цитирует Тарасову Sport24.

Также сообщалось, что Олимпийская сборная России по фигурному катанию прибыла на Олимпиаду в Пекин.

Ранее спортивная редакция ИА «Татар-информ» публиковала расписание олимпийского турнира по фигурному катанию.