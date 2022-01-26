13 случаев коронавируса выявлено в олимпийском Пекине

По информации оргкомитета Олимпийских игр в Пекине, 13 человек, из числа прибывших на Олимпиаду, заразились коронавирусной инфекцией.

По состоянию на 25 января, в Китае было проведено 334 ПЦР-теста на коронавирус среди гостей Олимпиады. Среди них было диагностировано 9 случаев заболевания. Еще четыре заболевших были зафиксированы ранее. Отмечается, что среди спортсменов заболевших пока нет.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Ранее стало известно расписание олимпийского турнира по фигурному катанию.