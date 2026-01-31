Валиева и Кондратюк заняли лишь шестое место по прыжкам в дуэтах на ЧР

Камила Валиева

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Фигуристы Андрей Мозалев и Алиса Двоеглазова набрали в трех раундах 131,49 балла и победили в соревнованиях дуэтов на чемпионате России по прыжкам 2026 года, проходящем на льду «Навка Арены» в Москве 31 января и 1 февраля.

Камила Валиева и Марк Кондратюк заняли лишь шестое место, заработав только 77,22 балла. Серебро у тандема Софьи Муравьевой и Евгения Семененко, набравшего 116,23 балла, а бронзу взяли Мария Захарова и Владислав Дикиджи, получившие 97,84 балла.

На четвертой и пятой позициях разместились Анна Фролова с Матвеем Ветлугиным (95,72 балла) и Александра Трусова с Макаром Игнатовым (85,46 балла).

В первом раунде спортсмены исполняли два сольных прыжка и каскад из двух прыжков, во втором – два разных сольных прыжка параллельно, а в третьем – каскады из трех и из пяти прыжков параллельно. Полученные баллы суммировались.

До этого Камила Валиева прошла в полуфинал чемпионата России в соревнованиях по одиночным прыжкам. Она назвала свое возвращение к состязаниям лучшим, что случилось в ее жизни за последнее время, и поблагодарила поклонников за поддержку.