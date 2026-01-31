Валиева после выступления на ЧР: Это лучшее, что было в моей жизни за последнее время

Камила Валиева

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Фигуристка Камила Валиева, прошедшая в полуфинал чемпионата России по прыжкам 2026 года, после выступления назвала свое возвращение к соревнованиям лучшим, что случилось в ее жизни за последнее время, а также поблагодарила поклонников за поддержку.

«Я хочу сказать огромное спасибо всем зрителям, всем болельщикам, кто болел и верил, – и ура, наконец-то я тут, спасибо большое за поддержку. Ощущения потрясающие, мне кажется, это лучшее, что произошло в моей жизни за это время», – призналась спортсменка в эфире Первого канала.

«Я очень люблю этот вид спорта и эту атмосферу», – объяснила охватившие ее эмоции Камила Валиева.

В ходе выступления фигуристка исполнила сольный четверной тулуп, каскад из тройных лутца и сальхова, сольный тройной лутц (с небольшой помаркой) и сольный тройной флип. В сумме ей удалось набрать 29,28 балла.

Чемпионат России по прыжкам 2026 года проходит на льду «Навка Арены» в Москве 31 января и 1 февраля. Полуфинал и финал турнира состоятся завтра, начало намечено на 14 часов. В ходе этих состязаний фигуристы за отведенное время демонстрируют набор прыжков без хореографических элементов.

Камила Валиева – чемпионка мира среди юниоров, многократный призер чемпионата России, победительница Кубка России и участница зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

Срок дисквалификации фигуристки за нарушение антидопинговых правил завершился 25 декабря 2025 года. В октябре она приступила к тренировкам в академии Татьяны Навки под руководством Светланы Соколовской. Ранее она сотрудничала с Этери Тутберидзе.