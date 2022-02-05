Валиева чисто откатала тренировку на Олимпиаде в Пекине, Трусова и Щербакова ошибались

Российские фигуристки Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова провели очередную официальную тренировку в Пекине. Напомним, завтра уроженка Казани Валиева выступит с короткой программой на командном турнире по фигурному катанию.

Валиева, как и на первой тренировке, чисто исполнила все элементы тренировочного проката короткой программы, включая тройной аксель. С этой программой Валиева завтра утром выступит на командном турнире по фигурному катанию.

Другая россиянка Александра Трусова ошиблась при исполнении тройного акселя. С ошибками тренировочный прокат завершила и Анна Щербакова.

Ранее известный комментатор и легендарный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова предсказала России проблемы с судейством на турнире по фигурному катанию на Олимпиаде.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Ранее спортивная редакция ИА «Татар-информ» публиковала расписание олимпийского турнира по фигурному катанию.