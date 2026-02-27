Валентина Алексеева о конкурсе Miss BRICS: «Важно объединяться, а не соперничать»

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

«Мисс Россия 2024» Валентина Алексеева, прибывшая в Казань для участия в конкурсе MISS BRICS 2026, в беседе с журналистами сделала акцент на объединяющей роли мероприятия. По ее мнению, новый формат конкурса красоты отличается от традиционных смотров и ориентирован на культурный обмен.

Алексеева подтвердила, что подготовка к проекту была усиленной из-за его масштаба. Она ожидает, что событие получит широкий международный резонанс.

«Конкурс совмещает культурные ценности, традиции и общение между поколениями. Россия на этом конкурсе будет яркой, возможно, такой, какой ее еще не видели. Я хочу показать ту Россию, которую бесконечно люблю», – пояснила участница.

Отвечая на вопрос о формате мероприятия, Валентина подчеркнула важность диалога между странами-участницами.

«Это культурный диалог между разными странами. Мы здесь, чтобы объединяться, а не соперничать. Особенно в наше время этот формат объединения очень откликается», – сказала Алексеева.

Она также рассказала о взаимодействии с конкурсантками из других стран. По словам Валентины, она уже просматривала страницы участниц в социальных сетях и высоко оценила их подготовку.

«Каждая девушка, которая приехала на этот конкурс, уже победительница. Я уже восхитилась каждой из них и жду встречи лично», – отметила Алексеева.

Уроженка Чувашии добавила, что хорошо знает Казань – в детстве она часто приезжала в город вместе с родителями. Среди теплых воспоминаний она упомянула поездки в аквапарк. Также Алексеева сказала, что ей нравится татарская национальная кухня, в том числе чак-чак.

По словам участницы, она не испытывает волнения перед началом конкурсной недели и намерена получать удовольствие от общения с другими конкурсантками и знакомства с их культурами.