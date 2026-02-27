Александра Хватова: «Miss BRICS создает новый образ женщины – носителя культурного кода»

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

Участница категории MRS BRICS 2026, обладательница титула «Миссис Россия 2025» Александра Хватова по прибытии в Казань рассказала о подготовке к международному конкурсу и критериях оценки участниц.

По ее словам, новый формат мероприятия требует от конкурсанток не только внешней привлекательности, но и серьезной интеллектуальной подготовки.

Хватова отметила, что работа над участием в конкурсе велась по нескольким направлениям одновременно. Конкурсантки готовили образы на каждый день конкурсной недели, проходили подготовку к интервью и изучали культурные особенности стран-участниц БРИКС.

«В моей категории – 17 конкурсанток из разных стран. Уровень очень высокий, я волнуюсь. Пока я знакома только с российской сборной, с остальными участницами мы не встречались. Девушки очень красивые, нас ждет серьезная конкуренция», – прокомментировала Хватова.

Она также анонсировала детали презентации России на конкурсе. Национальный костюм, по словам участницы, будет нестандартным для международных смотров – он выполнен в сказочной стилистике. Другие подробности образа Хватова раскрывать не стала, отметив лишь, что он будет ярким.

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

Говоря о значении конкурса, Александра назвала его инновационным форматом, который меняет подход к индустрии.

«Этот конкурс создает новый образ женщины не как объекта оценки, а как носителя культурного кода и традиционных ценностей. MISS BRICS – это вызов индустрии, уникальный формат, когда три возрастные группы встречаются в одном месте. Такого еще не делал никто», – заявила она.

Хватова также поддержала выбор Казани в качестве места проведения, назвав город идеальной площадкой из-за исторически сложившегося соседства разных религий и культур.