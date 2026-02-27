Представительницы России на конкурсе Miss BRICS 2026 прилетели в Казань

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

В международном аэропорту «Казань» состоялась встреча первых участниц конкурса MISS BRICS / MRS BRICS 2026. В полдень в столицу Татарстана прибыли представительницы российской сборной – обладательница титула «Миссис Россия 2025» Александра Хватова и победительница национального конкурса «Мисс Россия 2024» Валентина Алексеева.

В зоне прилета участниц встретили артисты в народных костюмах с традиционными угощениями и песнями. Мероприятие прошло в рабочем режиме: девушки позировали фотографам и отвечали на вопросы журналистов.

Александра Хватова, комментируя предстоящее событие, обратила внимание на то, сколько труда остается за кадром и недоступно взгляду зрителей.

«Люди видят только красивую картинку. Но за ней стоит огромный труд. Мы готовим образы на каждый день, готовимся к интервью, изучаем культуры разных стран. На международном конкурсе важно свободно владеть английским. Девушка должна быть подготовлена по всем направлениям», – рассказала Хватова.

Она также оценила уровень конкуренток в своей категории. По словам Александры, конкуренция в категории «Миссис» будет высокой – за титул поборются 17 участниц.

«Я ни с кем пока не знакома, кроме нашей сборной. Девчонки все очень красивые. Мы готовим интересный национальный костюм, нестандартный для России образ. Он будет ярким, из сказки», – добавила участница.

Валентина Алексеева в разговоре с журналистами подчеркнула, что конкурс объединяет три возрастные категории, что создает формат преемственности.

«Мне как „Мисс“ приятно смотреть на старшую категорию и учиться у них. В свою очередь мы являемся примером для маленьких девочек. Те ценности, которые несет конкурс, будут передаваться дальше», – пояснила Алексеева.

Обе участницы положительно оценили выбор столицы Татарстана в качестве площадки для проведения мероприятия. Александра Хватова, для которой это третий визит в город, отметила, что Казань исторически является местом, где сосуществуют разные культуры и религии, что делает ее подходящей для международного диалога.

Валентина Алексеева, уроженка Чувашии, добавила, что часто бывала в Казани в детстве и хорошо знакома с местной кухней.

В категории Little Miss BRICS («Мини-мисс БРИКС») за Россию выступит Милана Киселева.

Конкурс MISS BRICS / MRS BRICS / LITTLE MISS BRICS 2026 пройдет в Казани с 1 по 8 марта. В нем примет участие 51 конкурсантка из 17 стран, включая Бразилию, Индию, Китай, ЮАР, Индонезию, Малайзию, Нигерию, Боливию и ОАЭ. Программа включает не только конкурсные испытания, но и мастер-классы по этикету, вокалу, визажу и кулинарии. Церемонии открытия и закрытия состоятся в МВЦ «Казань Экспо» 2 и 7 марта.