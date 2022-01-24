Вайсфельд отреагировал на исключение форварда «Ак Барса» Галимова из сборной России

Бывший генменеджер уфимского «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд прокомментировал попадание форварда «Ак Барса» Дмитрия Воронкова в сборную России и исключение его одноклубника Артема Галимова из состава национальной команды, которая выступит на Олимпийских играх в Пекине.

«У Галимова было хорошее взаимодействие с Шипачёвым. Но если делать выбор между Гусевым и Галимовым, то всё очевидно. При всей моей симпатии к Артёму. Но я думаю, он будет одним из первых, кого включат в состав, если возникнет такая необходимость», - цитирует Вайсфельда «Чемпионат».

При этом эксперт считает, что Дмитрий Воронков, который попал в окончательную заявку сборной России на Олимпийские игры, в этом сезоне играет хуже, чем в прошлом.

«Тут два момента. У него не слишком удачный сезон и очень тяжёлая травма, после которой он долго восстанавливался. Этот момент настораживает. Дмитрий играет хуже, чем в прошлом сезоне. Пока у него не получается выйти на прошлогодний уровень», - считает Вайсфельд.

Ранее бывший главный тренер сборной России и казанского «Ак Барса» Владимир Плющев раскритиковал тренерский штаб национальной команды за исключение Артема Галимова из состава сборной.

Спортивная редакция ИА «Татар-информ» подробно рассказала о ситуации с отстранением Галимова из состава олимпийской сборной страны.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.