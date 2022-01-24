Владимир Плющев о ситуации с Галимовым: «Тренерам сборной России не хватает опыта»

Бывший главный тренер сборной России и «Ак Барса» Владимир Плющев прокомментировал корреспонденту ИА «Татар-информ» исключение из национальной олимпийской команды форварда казанского клуба Артема Галимова. По словам специалиста, нападающий мог бы пригодиться команде Жамнова.

«Галимов, конечно, интересный игрок. Я не думаю, что ему не могли найти место в сборной. Тем более, там есть некоторые проблемные участки. Но я не буду на этом заострять внимание, потому что комплектованием команды должен заниматься тренерский штаб. Что я могу сказать? У тренерского штаба сборной России не такой большой опыт, чтобы создавать национальные команды, готовить их к основным турнирам», - считает Плющев.

Также бывший наставник сборной России поделился мнением об отказе Галимова выступать за сборную и дальнейшим прибытием в команду. Плющев заявил, что не верит в педагогическую подоплеку исключения форварда «Ак Барса» из сборной, но признал, что кадровая политика команды Жамнова оставляет вопросы.

«Вся эта история похожа на какой-то детектив непонятный. Человек объявляет, что у него появились семейные проблемы, и нет возможности выступать за сборную России. Через день он говорит, что поедет на сборы национальной команды. Что это значит? Изменились семейные обстоятельства, может, клуб или федерация вмешались? Непонятно.

Если люди занимаются воспитательной работой и хотят показать себя Макаренками и Сухомлинскими, то для этого надо было оканчивать хотя бы педагогические академии. Но мне кажется, здесь все-таки не идет речь о каком-либо наказании. Здесь вопрос другой, насколько у нынешнего штаба сборной хватает чутья на каждого игрока? Это покажет время. В этот состав не попал, и Окулов, и Галиев – достаточно интересные и яркие хоккеисты. В целом, то, что происходит с нашей сборной, зачастую, вообще не поддается никакой логике. Слишком много каких-то казусов, которые в своё время были невозможны», - сказал нашему корреспонденту Плющев.

Ранее ИА «Татар-информ» опубликовало большой материал о ситуации с отстранением Галимова из состава олимпийской сборной страны.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.