В зоопарке Казани родился пятнистый олененок, малыша показали на видео

фото: скриншот видео

В зоопарке Казани родился пятнистый олененок. Видео с малышом опубликовала пресс-служба зооботсада.

Олененок родился в воскресенье, 20 июля. Имя детеныша пока неизвестно, но его пол уже определен.

«Киперы быстро выяснили, что это мальчик», - говорится в сообщении.

Отмечается, что олененок «не из пугливых»: он уже активно исследует окружающий мир, начиная от насекомых и заканчивая козлами (эти животные живут рядом, добавили сотрудники).

Ранее в казанском зоопарке уже родились двое оленят. Как подчеркнули работники зооботсада, новорожденный олененок гораздо темнее по своему окрасу в отличии от своих брата и сестры.

Видео: Казанский Зооботсад