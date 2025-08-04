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Общество 4 августа 2025 18:03

В зоопарке Казани родился пятнистый олененок, малыша показали на видео

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В зоопарке Казани родился пятнистый олененок, малыша показали на видео
фото: скриншот видео

В зоопарке Казани родился пятнистый олененок. Видео с малышом опубликовала пресс-служба зооботсада.

Олененок родился в воскресенье, 20 июля. Имя детеныша пока неизвестно, но его пол уже определен.

«Киперы быстро выяснили, что это мальчик», - говорится в сообщении.

Отмечается, что олененок «не из пугливых»: он уже активно исследует окружающий мир, начиная от насекомых и заканчивая козлами (эти животные живут рядом, добавили сотрудники).

Ранее в казанском зоопарке уже родились двое оленят. Как подчеркнули работники зооботсада, новорожденный олененок гораздо темнее по своему окрасу в отличии от своих брата и сестры.

Видео: Казанский Зооботсад

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#олени #Казанский зоопарк #видео
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