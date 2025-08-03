Зоопарк Казани показал видео, на котором енот забавно завтракает

Сотрудники казанского зоопарка сняли забавное видео, на котором енот Ханна завтракает. Ролик опубликован в телеграм-канале зооботсада.

На опубликованных кадрах енот сначала тщательно отбирает фрукты, а потом перебирает их лапками, словно промывает водой перед тем, как положить в рот. Причем, чтобы проглотить фрукт, млекопитающему приходится поднимать вверх голову и прожевывать еду именно в таком положении.

«Посмотрите, как самозабвенно уплетает завтрак наша обаятельная Ханна. Это зрелище обязательно подарит заряд позитива и радости на весь день», - говорится в сообщении.

видео: телеграм-канал казанского зоопарка