Акулова показала подросшего олененка, которого подарили Путину

маленький олененок

Фото: скриншот видео

Северный олененок, которого подарили Президенту РФ Владимиру Путину, вырос, окреп и обрел роскошные рога. Видео с подросшим «малышом», которому уже исполнился один год, опубликовала в своем телеграм-канале гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

подросший олененок Фото: скриншот видео

«Наш годовалый красавец уже окреп, обрел роскошные рога и прекрасно себя чувствует в компании сородичей. Он получает лучший уход, сбалансированное питание и, конечно, море любви от наших специалистов!» – написала Акулова в посте.

Напомним, что олененка Путину подарила многодетная семья Пяк в апреле 2024 года. Тогда российский лидер поздравил супругов с золотой свадьбой, а они, в свою очередь, подарили Президенту самку северного оленя. Это животное для коренных народов Севера является символом счастья и благополучия.

Позже выяснилось, что олениха ждала малыша. Здоровый олененок редкого белого окраса родился 1 июня. Маму и ее детеныша перевезли в Зоосад в Великом Устюге, где они находятся по сей день под присмотром сотрудников.