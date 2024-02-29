В Казани порядка 20 участков дорог находятся под риском подтопления

В Казани есть порядка 20 проблемных участков дорог, наиболее подверженных риску подтопления. Все они находятся на особом контроле, сообщает в своем телеграм-канале городской Комитет внешнего благоустройства.

В настоящее время в городе уже стартовала подготовка к сезону паводка. Городским организациям предстоит очистить 5,5 тысячи дождеприемных колодцев. К настоящему моменту работы выполнены на 10%. Однако на многих участках дорог провести работы мешает снег, поэтому перед их проведением необходимо ускорить его уборку и вывоз.

«Обслуживающее сети ливневой канализации МУП „Городское благоустройство“ сформировало круглосуточные аварийные бригады со спецтехникой. Она включает гидродинамические и илососные машины», — заявили в комитете.