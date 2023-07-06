Энергетика, обработка, добыча: что драйвит экономику Татарстана

За первые пять месяцев 2023 года индекс промышленного производства (ИПП) в республике достиг максимального значения за этот год

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Промышленность в Татарстане растет быстрее, чем в целом по России

Татарстанстат сообщил, что за первые пять месяцев 2023 года индекс промышленного производства (ИПП) в республике достиг максимального значения за этот год, он вырос на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наибольший рост показала энергетика – на 3,6%. На 3% выросли обрабатывающие производства в целом и на 1,9% – добыча полезных ископаемых. Снижение по традиции показали только отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, – на 13,2%.

Впрочем, ИПП в январе – мае 2022 года показывал рост и на 8,2%. Но в нынешнее сложное время радуют и более скромные темпы. Спасибо, что есть рост.

В целом по России производство в разрезе секторов за те же пять месяцев прибавило только в обработке – правда, аж на 4,8%. При этом в добыче проседание составило 1%, в энергетике – 0,6%, в водоснабжении и отходах – на 7,6%. Несмотря на это, по данным Росстата, ИПП за январь – май текущего года в России вырос на 1,8%.

Наибольший рост показала энергетика – на 3,6% Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Впечатляющими выглядят показатели динамики за один только май 2023 года – как в сравнении с маем 2022 года, так и по сравнению с апрелем 2023 года. Объемы промпроизводства в первом случае выросли на 5,9%, а во втором – на 4%.

В среднем по стране в мае промышленность в сравнении с маем прошлого года ускорилась еще сильнее – на 7,1%. Впрочем, главным образом за счет эффекта низкой базы. Но вот к апрелю в среднем по России случилось некое замедление, пусть и на символические 0,3%. Татарстан в этом плане явно не в общефедеральном тренде.

Лидеры роста и аутсайдеры не изменились

Основным драйвером роста промышленности в республике по-прежнему остаются обрабатывающие производства, что лишний раз доказывает статус Татарстана как региона с разнообразной индустрией. Рост к маю 2022 года в этом секторе составил 8,5%, к апрелю 2023 года – 4,8%. В среднем по России он вырос на 12,8% и 0,9% соответственно.

Лидеры роста в обработке в мае в Татарстане не изменились: максимальные темпы (по сравнению с маем 2022 года) показали отрасли, связанные с выпуском компьютеров, оптических и электронных изделий, – на 92,5%, мебели – на 65,2%, а также автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов – на 53,2%.

Нарастили динамику производители прочей неметаллической минеральной продукции – на 35,6%, прочих транспортных средств – на 31,4%, электрооборудования – на 30,3% и одежды – на 30,3%. Продлолжает ставить рекорды и совершенно не типичный для Татарстана сектор металлургии – здесь рост в мае составил 32,8%.

Среди отдельных видов продукции максимально объем производства вырос в автомобилестроении. Выпуск электрических аккумуляторов и аккумуляторных батарей увеличился в мае в 3,9 раза по сравнению с тем же месяцем в прошлом году, автомобилей специального назначения – в 3,1 раза, производство компьютеров, их частей и периферийных устройств – в 2,2 раза.

Среди аутсайдеров остаются предприятия в сфере обработки древесины и производства изделий из дерева и пробки (кроме мебели) – снижение выпуска на 24,7%, производства бумаги и бумажных изделий – на 23,8%. Заметно сократилась и полиграфическая деятельность – на 21,3%.

Выросли в Татарстане и объемы добычи полезных ископаемых – на 1,2% к маю 2022 года и на 4,6% май к апрелю 2023 года. По стране динамика в этом секторе отличается: рост на 1,9% и на 1,4% соответственно. По данным аналитиков, без учета сезонности добыча полезных ископаемых в целом по России, скорее, вообще снизилась – на 0,5% (после роста на 1% в апреле) – и показала околонулевую динамику к уровню двухлетней давности.

Среди аутсайдеров остаются предприятия в сфере обработки древесины и производства изделий из дерева и пробки Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Удивительными выглядят лишь данные Татарстанстата о росте генерации электроэнергии в республике – на рекордные 28,4% май к маю, при том что весь сектор прибавил в том же сравнении на 16,4% (при снижении на 11,6% к апрелю). Это расходится с оперативками РДУ Татарстана, в котором ранее «Татар-информу» заявляли лишь о 17%-ном увеличении собственной выработки электростанций в республике. Причины такого расхождения остаются загадкой.

Основным фактором неопределенности остается геополитика

Позитивная динамика в промышленности подвигла инвестаналитиков обновить прогнозы по росту экономики РФ на 2023 год. Так, инвесткомпания «Ренессанс Капитал» теперь ждет роста ВВП до 2% (верхняя граница текущего прогноза ЦБ) в 2023 году и до 1,6% в 2024-м (ранее 0,8%). А инвестбанк «Синара» свои ожидания роста ВВП в 2023 году повысил с 1% до 1,5–2%. Консенсус-прогнозы, сделанные ранее, были менее оптимистичными: так, «Интерфакс» в начале июня предполагал рост ВВП в 2023 году на 0,7%, а FocusEconomics в середине мая прогнозировал спад в 0,8%.

Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с Президентом РФ заявил, что при отсутствии форс-мажора в 2023 году ВВП вырастет и более чем на 2%. Рост показателя за пять месяцев он оценил в 0,6%, а в мае – в 5,4%. «Здесь важно, что является драйвером роста. И здесь драйвером вышла обрабатывающая промышленность», – добавил глава правительства.

Выросли в Татарстане объемы добычи полезных ископаемых – на 1,2% к маю 2022 года и на 4,6% май к апрелю 2023 года Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Как сообщала газета «Коммерсант», аналитики, впрочем, ожидают, что во втором полугодии расширение экономической активности начнет замедляться «в связи с исчерпанием потенциала восстановительного роста, охлаждения оптимизма предприятий и потребителей, а также сокращения бюджетного стимула и некоторого ужесточения денежно-кредитной политики, что скажется на темпах роста как инвестиций, так и потребления». Основным фактором неопределенности они называют геополитику, но напоминают и про сырьевую конъюнктуру, традиционно чувствительную для РФ.

Тем не менее ежемесячные опросы Росстата пока что демонстрируют позитивный настрой в среде бизнеса. Так, индекс предпринимательской уверенности, характеризующий обобщенное состояние поведения организаций, в июне в добывающих производствах снизился относительно мая всего лишь на 0,3 п.п., до 2,5% (в июне прошлого года индекс был на уровне минус 1,3%). А в обрабатывающем секторе – поднялся относительно мая на сущий мизер – 0,1 п.п., до 4,5% (в июне 2022 года опускался до минус 6,5%).

Такие незначительные колебания в Росстате объяснили в случае с добычей «снижением доли оптимистов по вопросу перспектив выпуска продукции в течение ближайших трех месяцев – с 13,7% до 11,9%», хотя при этом доля позитивных оценок текущего спроса на продукцию в отрасли и увеличилась. А в случае с обработкой – увеличением доли руководителей, указавших рост текущего спроса на продукцию, что «компенсировалось снижением оценок перспектив выпуска продукции в течение ближайших трех месяцев».

Индикатор делового климата Росстата тоже растет, за счет «позитивных оценок руководителями организаций спроса на внутреннем и внешнем рынках, изменение выпуска продукции, а также изменение экономической ситуации». Но ведь есть и другие оценки. Так, Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) в июне зафиксировал ухудшение деловых настроений — по данным «профсоюза» крупного бизнеса, предприниматели улучшили оценки практически всех показателей (спроса на конечную и инвестиционную продукцию, финансового положения и отношений с госорганами), но при этом резко ухудшили личные оценки делового климата — с 51,4 до 45,1 п., «что может объясняться ростом неопределенности в экономике».

Хотя и в добыче, и в обработке средний уровень загрузки производственных мощностей остается достаточно высоким, численность трудовых ресурсов «оценивается респондентами как недостаточная» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Недостаток кадров для реализации производственных задач

По данным Института Гайдара, инвестпланы предприятий после выхода в апреле на рекордный для 2012–2023 годов уровень оптимизма уже в мае утратили позитив и вновь стали околонулевыми, а в июне — выросли всего на восемь пунктов. «Похоже, промышленники пытаются понять, какая инвестполитика рациональна в условиях сложного геополитического положения в мире, малопрогнозируемой макроэкономической ситуации в стране и беспрецедентных кадровых проблем в отрасли», – заявили в институте.

Действительно, опросы Росстата также подтверждают, что хотя и в добыче, и в обработке средний уровень загрузки производственных мощностей остается достаточно высоким, численность трудовых ресурсов «оценивается респондентами как недостаточная для реализации производственных задач». Отрицательные оценки преобладают как в добыче полезных ископаемых (минус 11,6%), так и в обрабатывающих производствах (минус 17,3%).

В ЦБ ускорение роста издержек предприятий в целом по экономике, и наиболее заметно – именно в промышленности, в июне также объяснили «увеличением расходов на логистику, ростом стоимости сырья и материалов, повышением расходов на оплату труда, в том числе из-за дефицита квалифицированных и неквалифицированных работников».

И действительно – кадровый голод все больше становится реальной проблемой для промышленности. В том числе и в Татарстане. По оценкам аналитиков телеграм-канала «Твердые цифры», «разворот трендов на рынке труда будет, скорее, определяться экзогенными (и неэкономическими) факторами, а пока реакцией на недостаток рабочей силы будет рост зарплат – по нашим оценкам, по итогам 2023 года при сохранении статус-кво рост реальных зарплат может составить около 5% год к году». За четыре месяца 2023 года реальные зарплаты в России выросли на 4,2%.

Кадровый голод все больше становится реальной проблемой для промышленности. В том числе и в Татарстане Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Тем не менее индикатор бизнес-климата (ИБК), который рассчитывает Банк России, в июне возобновил рост после некоторого снижения в мае (с 8,4 до 8,8 п.), приблизившись к максимальным уровням за все последнее десятилетие. Хотя динамика компонентов ИБК была неоднородной: при высоких текущих оценках, которые фиксируются на максимумах с августа 2008 года, в том числе и в промышленности, ожидания компаний на ближайшие три месяца вновь несколько ухудшились, причем второй месяц подряд.

«Снижение оптимизма демонстрировали предприятия розничной торговли, а в сегменте обрабатывающих производств – производители потребительских товаров», – отметили в регуляторе. Добавив, что «важным фактором сдержанных ожиданий для предприятий является сохранение проблем с поставками импортного сырья, запчастей и комплектующих из-за удлинения логистических цепочек».

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