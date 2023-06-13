«СВО оказалась более понятна, чем пандемия»: индустрия Татарстана нацелилась в зону роста

За январь – апрель индустрия и в стране, и в Татарстане была в позитиве: плюс 0,6% по РФ и 1,6% – в республике

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Индустрия в Татарстане работает с плюсом

Доклады о социально-экономическом положении республики Татарстанстат выпускает с заметным опозданием. Не стали исключением и данные за январь – апрель 2023 года. Напомним, в январе индекс промышленного производства был «нулевым» и составил 100% (к аналогичному периоду 2022 года), за первые два месяца – 100,7%, за первый квартал – 100,3%. Показатели выглядели лучше, чем в среднем по России, где за тот же период промышленность ушла в минус, – пусть и всего на 0,9%.

За январь – апрель индустрия и в стране, и в Татарстане была в позитиве: плюс 0,6% по РФ и 1,6% – в республике. И если ранее в Татарстане околонулевые данные смахивали на стагнацию, то сейчас это уже похоже на рост.

При этом четыре сегмента, по которым высчитывается индекс промпроизводства, а это добыча, обработка, тепло- и электроэнергетика, а также отрасли, связанные с водоснабжением, водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, на уровне России и республики сработали по-разному.

Основной вклад в то, что индекс промышленного производства в стране оказался в плюсовой зоне, внесли только обрабатывающие производства, рост в которых по России в среднем за четыре месяца года составил 2%. Добыча по РФ за тот же период сократилась на 1,8%, энергетика – на 0,5%, в минусе по традиции остался и сектор водоснабжения и отходов – на 7,9%. Последний в Татарстане просел аж на 14,6%, но другие сектора выросли. И энергетика – на 1,4%, и обработка – на 1,6%, и, что особенно радует, добыча, причем на 2,1%.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в Татарстане за январь – апрель упал почти на 20% Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Впрочем, по итогам первого квартала в сырьевом комплексе республики, напомним, был зафиксирован еще более ощутимый рост – на 2,9%, при снижении на 3,3% по России! Но вот обрабатывающие производства за январь – март в Татарстане сдавали на 1,2% (по РФ был рост на 1,1%), так что апрельское ускорение индустрии в республике не может не радовать.

Объемы добычи нефти остаются тайной

Тем не менее пока что промышленность Татарстана остается в зоне роста именно за счет своей давней «кормилицы» – добычи полезных ископаемых в целом, на которую приходится 25% экономики республики. И она, очевидно, стимулирует и динамику в секторе энергетики. И, частично, в обработке, хотя там, понятное дело, все зависит от более разнообразных факторов.

Напомним, Росстат с апреля перестал публиковать информацию о добыче нефти и производстве нефтяного сырья. Поэтому в докладе Татарстанстата больше не найти физических данных, остались только «денежные эквиваленты». Так, объем отгруженных товаров в этой отрасли в апреле превысил 73 млрд рублей, и это на 30% меньше, чем было в апреле 2022 года. А за четыре месяца текущего года отрасль заработала более 260 млрд рублей, и это меньше к аналогичному периоду прошлого года уже на 40%. Оборот организаций в сфере добычи просел на столько же – до 137 млрд рублей за январь – апрель.

Очевидно, что главный фактор таких колебаний – именно добыча нефти, «в деньгах» ее вклад в общий отраслевой котел априори остается подавляющим. Но вот на показатели динамики могут влиять и другие полезные ископаемые. Ранее добыча нефти в Татарстане росла довольно скромными темпами, тогда как других даров природы – песка, гравия и тому подобного – намного быстрее. Вполне возможно, что и сейчас темпы роста в целом по добыче определяют именно эти полезные ископаемые.

Промышленность Татарстана остается в зоне роста именно за счет своей давней «кормилицы» – добычи полезных ископаемых Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Тем более что объемы работ в строительстве Татарстана продолжают набирать скорость. За январь – апрель они прибавили 20,2% и достигли 123 млрд рублей. В республике, в частности, за этот период ввели более 1,4 млн квадратных метров жилья.

Вместе с тем, как отметили в Волго-Вятском ГУ Банка России, в апреле – мае текущего года в Приволжье строительство жилья росло, а вот спрос на недвижимость был сдержанным, на рынке оставалось большое количество невыкупленных квартир.

«Площадь строящегося жилья в апреле в макрорегионе по-прежнему увеличивалась, а количество запущенных проектов было чуть выше уровня прошлых лет. Некоторые проекты были отложены или отменены: например, крупный федеральный застройщик объявил о заморозке отдельных проектов и об отказе от запуска новых в одном из регионов Волго-Вятки», – отметили в регуляторе.

В зоне роста в Татарстане остаются грузооборот автотранспорта, сельское хозяйство, платные услуги населению и оборот розничной торговли. На исторически низком уровне держится безработица – официально в республике зарегистрировано всего 6,7 тыс. человек с таким статусом.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в Татарстане за январь – апрель упал почти на 20%, до 1,3 трлн рублей.

В докладе Татарстанстата появились данные по инвестициям за первый квартал 2023 года, и эта строчка выглядит наиболее позитивной: рост на 9,8%, до более 156 млрд рублей.

Объемы работ в строительстве Татарстана продолжают набирать скорость Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Рекордсмены роста остались прежние

Теперь про основной сегмент промышленности Татарстана. Напомним, за весь прошлый год обрабатывающие производства в республике показали фантастический рост – на 8,2% (по РФ тогда было минус 1,3%). Однако с начала 2023 года в этом сегменте, в отгрузке суммарно занимающем более 70%, началось падение: по итогам января – на 1,6% (по РФ было минус 2,3%), января – февраля – на 2% (при падении на 1,7% по стране), а за первый квартал, как уже было сказано, на 1,2% (по России, напротив, тогда случился сопоставимый рост – на 1,1%). И вот, наконец, первый в этом году выход в плюс – на 1,6% (при символических по стране 0,6%).

Сводный индекс в обработке, напомним, рассчитывается по 21 отрасли. За первый квартал рост в Татарстане показали 11, за январь – апрель к ним добавилась еще одна, но зато какая! Речь о производстве кокса и нефтепродуктов – одной из ключевых для республики, если считать по отгрузке: за четыре месяца более 300 млрд рублей. Больше «в деньгах» не отгружает в Татарстане никто, в два раза меньше за обозначенный период «заработали», например, производства химических веществ и химических продуктов, а также автотранспортных средств. Даже в добыче, как было сказано выше, достигли более скромных результатов.

За первый квартал, напомним, производство кокса и нефтепродуктов в Татарстане ушло пусть в мизерный, но минус – на 0,5%, хотя по стране тогда в этой отрасли был зафиксирован рост на 2,7%. За январь – апрель в Татарстане отрасль выросла на 3,9%, что меньше, чем по России (там – на 5,7%), но все же свидетельствует об оживлении в нефтепереработке. И это проявление тренда – по данным источников газеты «Коммерсант», например, с начала этого года российские нефтекомпании в целом увеличили производство бензина на 2% относительно 2022 года, до 17,9 млн тонн. И, несмотря на санкции, нарастили и экспорт этого продукта на 37%, до 2,5 млн тонн (за январь – май), «на фоне прибыльности таких операций и низких цен на внутреннем рынке».

По данным Татарстанстата, за четыре месяца года в республике произвели более 3,9 млн тонн дизельного топлива (рост на 5,4%), а также более 1 млн тонн бензина – это более чем на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Вырос выпуск также топочного мазута, сократился – смазочных масел. Данные о нефти, отправленной на переработку, больше в сводках статведомства не указываются.

Рекордсмены же по динамике роста в Татарстане не меняются – это производства компьютеров, электронных и оптических изделий, а также электрического оборудования. Эти же две отрасли растут и в целом по стране, и тоже двузначными, но более низкими темпами – на 18,7% и 13,4% соответственно.

За четыре месяца 2023 года выпуск компьютеров в Татарстане в деньгах вырос более чем на 30%, счетчиков производства и потребления газа – на 71,9%, устройств охранной и пожарной сигнализации – на 51,4%. Производство бытовых холодильников и морозильников, но уже «в штуках», скакнуло на 34,7%, а кабельной продукции – почти на треть.

Продолжает наращивать объемы выпуска и одна из трех главных, если мерить по отгрузке, для Татарстана отрасль обработки – производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов. По итогам первого квартала она, напомним, неожиданно вышла в плюс – тогда на 8,5%, при более чем 40%-ном сокращении по России. За январь – апрель автопроизводители республики прибавили еще сильнее, в то время как по стране ситуация не изменилась – снова зафиксировано рекордное сокращение, почти на 30%.

За четыре месяца производство легковых автомобилей в Татарстане выросло в 30,9 раза (в штуках), но главное, сократилось и падение в производстве «средств автотранспортных грузовых» – их выпустили более 19,6 тыс. штук, и это всего на 2,3% меньше, чем было за аналогичный период прошлого года.

Отличную, причем кратно, от общероссийской динамику роста показывают в Татарстане производители одежды и мебели. Учитывая маленький вес этих отраслей в структуре обрабатывающей промышленности, эти рекорды стоит воспринимать с холодным сердцем. В таких отраслях динамика может скакать вниз или вверх буквально за счет какого-то одного изделия. Например, в 3,5 раза за январь – апрель вырос в Татарстане выпуск верхней трикотажной и вязаной одежды, а в два раза – женских пальто с верхом из натурального меха. А в сегменте мебели – в 4,2 раза больше произвели деревянных кроватей. Вот и весь секрет!

«Пищевка» остается в плюсе, особенно прибавили за четыре месяца в тоннах выпуск сахара (в 74,2 раза) и майонезов (в 3,3 раза).

Нельзя не отметить и большую разницу между Татарстаном и Россией в скорости роста в такой отрасли, как производство готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования). Наряду с производством компьютеров, оптических и электронных изделий, а также прочих транспортных средств эта отрасль входит в группу, зависимую от объемов гособоронзаказа. А как отмечали аналитики, комментируя данные еще за первый квартал, тогда наибольший прорыв в обрабатывающей промышленности обеспечили отрасли, которые часто связывают именно с ОПК. Очевидно, за апрель ситуация не изменилась радикально. Неудивительно, что темпы роста производства готовых металлических изделий по России впечатляют – более чем на 25% за январь – апрель 2023 года. В республике пока эта отрасль растет медленнее.

Сегментов, показавших падение производства, за январь – апрель 2023 года осталось девять. Отметим лишь, что две отрасли – производство резиновых и пластмассовых изделий, а также прочих транспортных средств – за рассматриваемый период по России сработали с плюсом, причем в последнем случае – на 14,6%. В Татарстане же пока света в конце тоннеля в этой отрасли не просматривается. Ждем итогов мая, так как спуск нового скоростного пассажирского судна на подводных крыльях «Метеор-2020» «Михаил Девятаев», произведенного для нужд Татарстана, на Зеленодольском судостроительном заводе состоялся именно в этом месяце.

Деловая активность в обработке растет уже 13 месяцев подряд

Наметившийся за январь – апрель 2023 года рост в промышленности Татарстана выглядит не случайным. По данным аналитической компании S&P Global, деловая активность в обрабатывающих отраслях в целом по России растет уже 13 месяцев подряд, в апреле индекс (PMI) составлял 52,6 пункта, к маю поднялся до 53,5 пункта. Причинами аналитики назвали расширение производства и новые заказы.

В апреле этого года промышленное производство в целом по стране к апрелю прошлого года выросло на 5,2%, и столь выдающуюся динамику за месяц, сравнимую со временами до начала СВО, Росстат зафиксировал впервые с февраля 2022-го. Добыча выросла на 2,7%, что снова было связано с эффектом низкой базы (в апреле прошлого года индекс снижался на 2,7% на фоне реакции экономики на введенные санкции), а обработка скакнула и вовсе на 8%. Понятно, что во многом за счет отраслей, ориентированных на ОПК (например, производства готовых металлических изделий), но также электрооборудования и автотранспорта. Хотя, как заявил РБК руководитель направления анализа и прогнозирования развития отраслей экономики ЦМАКП Владимир Сальников, эффект от СВО может отражаться даже на росте производства кокса и нефтепродуктов (рост на 15,9% к апрелю прошлого года), поскольку ее проведение обеспечивает спрос на дизельное топливо.

В Татарстане в этом плане апрель не стал исключением. Индекс промпроизводства в целом относительно аналогичного месяца 2022 года вырос на 5,9%, однако в добыче было зафиксировано падение на 0,5%, тогда как в обработке – рост на 10,5%. В разрезе месяц к месяцу лидерами роста оказались производство компьютеров (плюс 68,7%), автомобилей (плюс 52,7%) и мебели (плюс 52%), а также нефтепродуктов (плюс почти 21%) и выпуск кожи и изделий из нее (на 15%).

Рекордсмены по динамике роста в Татарстане не меняются – это производства компьютеров, электронных и оптических изделий, а также электрического оборудования Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Впрочем, насколько этот всплеск свидетельствуют о долгосрочной тенденции – остается вопросом. Так, индикатор бизнес-климата Банка России в апреле достигал максимума за последнее десятилетие – 9,4 пункта, но в мае снизился до 7,9 пункта (это все равно выше уровня марта 2023 года).

По данным регулятора, ожидания предприятий во всех укрупненных отраслях в мае оказались менее позитивны, чем в предыдущем месяце, и это – первое ухудшение ожиданий в текущем году. Правда, в обработке все-таки было отмечено улучшение ожиданий, особенно среди производителей инвестиционных товаров. Эти же компании, а также те, кто выпускает потребительские товары, и предприятия водоснабжения сохраняют оптимизм и в оценках будущих объемов производства. Да и ожидания предприятий относительно спроса в мае в целом также сохранили позитивный характер, за исключением, понятное дело, предприятий добычи полезных ископаемых («из-за экспортного эмбарго и действия ценового потолка»).

Дефицит кадров становится проблемой

Опросы Института экономической политики имени Гайдара и Росстата, в свою очередь, свидетельствуют о том, что хотя «неясность текущей экономической ситуации и ее перспектив» все еще очень сильно влияет на оценки будущего промышленного роста, ко второму кварталу 2023 года негативное воздействие этого фактора снизилось до 43% упоминаний (после локального максимума в 63% в июле 2022 года). Для сравнения: в период «ковидного кризиса» частота упоминаний была выше – 72%. Завлабораторией ИЭП Сергей Цухло считает, что условия в период СВО оказались «более понятны промышленности, чем пандемия».

Среди других факторов, ограничивающих рост, промышленники сейчас выделяют недостаточный внутренний спрос, «слабый рубль и удорожание импортного оборудования и сырья», слабость внешнего спроса и дефицит кадров. То, что нехватка персонала на возможности расширения выпуска в отдельных отраслях в апреле стала более серьезной, подтверждают и данные Волго-Вятского ГУ Банка России.

Ожидания предприятий во всех укрупненных отраслях в мае оказались менее позитивны, чем в предыдущем месяце, и это – первое ухудшение ожиданий в текущем году Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Безработица в макрорегионе продолжала снижаться, а спрос на труд – расти. Дефицит кадров у некоторых компаний в отдельных случаях приводит к невозможности достижения плановых объемов выпуска. Например, сельскохозяйственное предприятие, реализовавшее инвестиционный проект по расширению площади теплиц раньше намеченного срока, планировало начать их использование в ближайшие месяцы, но пока компании не удается нанять необходимое количество персонала», – рассказал регулятор.

По его опросам, предприятия помимо повышения уровня оплаты труда и введения дополнительных рабочих смен ищут и другие способы решения этой проблемы. «Так, производитель металлических изделий был вынужден отдать часть сборки продукции на аутсорсинг. Предприятие химической промышленности увеличило число HR-менеджеров, чтобы активизировать подбор персонала», – поделился ЦБ.

О сокращении числа сотрудников в режиме простоя или неполного рабочего времени сообщили предприятия автомобилестроения, «включая один из автоконцернов макрорегиона». Сохранялась потребность в кадрах и у предприятия, «наращивающего производство автокомпонентов, поскольку часть сотрудников нашли себе другие рабочие места в период прошлогоднего простоя».

Тем не менее в Банке России уверены, что «российская экономика остается на траектории роста, получая подпитку от растущего спроса со стороны государства, населения и инвестиций». Опросные индикаторы как крупных предприятий, так и в сегменте малого и среднего бизнеса в апреле – мае «сигнализируют о сохранении роста активности, позитивных деловых настроений и оптимистичных ожиданий относительно будущего выпуска».

«Повышенный уровень неопределенности не привел к спаду частных инвестиций в этом году. Почему? Вероятнее всего, компании, так же как они поступали во время адаптации к коронакризису, переформатировали свои инвестиционные программы на решение более краткосрочных задач. Это может быть связано с созданием ремонтных мощностей, мощностей по производству критически важных запчастей и комплектующих (там, где возможно)», – отмечается в майском бюллетене ЦБ «О чем говорят тренды?». Часть инвестиций может быть связана и с действием льготных госпрограмм по импортозамещению.

«Несмотря на сохранение неоднородной и разнонаправленной динамики выпуска в разрезе подотраслей, на агрегированном уровне все три группы (потребительские, промежуточные и инвестиционные отрасли) с начала года увеличили производство. При этом к концу первого квартала главным драйвером выпуска стал потребительский спрос, в то время как динамика инвестиционных отраслей замедлилась после двухмесячного периода активного роста», – также добавляют в регуляторе.

Оживление потребительского спроса обусловлено растущим спросом на труд при дефиците предложения, ускоряющимся ростом реальных зарплат, увеличением потребительской уверенности и снижением уровня тревожности, а также накоплениями, сделанными в предыдущие кварталы, когда наблюдалась высокая норма сбережений. «Оперативные индикаторы свидетельствуют о закреплении тенденции к постепенному снижению сберегательных настроений в начале второго квартала», – отмечают в ЦБ.

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