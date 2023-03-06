В зоне СВО работают 47 медиков из Татарстана

Сейчас в зоне специальной военной операции находятся 47 медиков из Татарстана, из них 35 мобилизовали, еще 12 ушли добровольцами. Об этом на встрече с их женами и мамами рассказал депутат Госдумы России Айрат Фаррахов.

Мобилизовали восемь врачей, 24 медицинских брата и фельдшера, трех немедицинских работников – это водители и технический персонал, которые трудились в больницах и поликлиниках.

Кроме этого добровольцами на специальную военную операцию отправились семь врачей и пять средних медицинских работников.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани прошла встреча с женами и матерями мобилизованных медиков.

Напомним, что в ноябре 2021 года было известно о 15 мобилизованных в зону СВО медиках.