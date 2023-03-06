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В зоне СВО работают 47 медиков из Татарстана
Сейчас в зоне специальной военной операции находятся 47 медиков из Татарстана, из них 35 мобилизовали, еще 12 ушли добровольцами. Об этом на встрече с их женами и мамами рассказал депутат Госдумы России Айрат Фаррахов.
Мобилизовали восемь врачей, 24 медицинских брата и фельдшера, трех немедицинских работников – это водители и технический персонал, которые трудились в больницах и поликлиниках.
Кроме этого добровольцами на специальную военную операцию отправились семь врачей и пять средних медицинских работников.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани прошла встреча с женами и матерями мобилизованных медиков.
Напомним, что в ноябре 2021 года было известно о 15 мобилизованных в зону СВО медиках.
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