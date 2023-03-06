©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Татарстане в преддверии 8 Марта поздравили жен и мам мобилизованных медиков
В Татарстане депутат Госдумы РФ Айрат Фаррахов, вице-премьер республики Лейла Фазлеева и министр здравоохранения Татарстана Марсель Миннуллин встретились с женами, мамами и сестрами медиков, которые проходят службу в зоне Специальной военной операции.
Инициатором такой встречи стал Айрат Фаррахов.
«Мы хотели бы поздравить всех жен, сестер, матерей, бабушек наших героев, которые сегодня выполняют профессиональные медицинские задачи в зоне специальной военной операции. С наступающим прекрасным праздником весны», – отметил он.
Сегодня в зоне СВО служат восемь врачей, 24 человека среднего медицинского персонала и трое водителей, которые работали в поликлиниках и больницах. Добровольно ушли на военную службу 12 человек, в том числе семь врачей и пять средних медицинских работников.
От имени правительства республики женщин поприветствовала Вице-премьер РТ Лейла Фазлеева. Она рассказала, что медикам, которые работают на полях сражений и в госпиталях, приходят огромные слова благодарности от обычных бойцов.
Министр здравоохранения РТ Марсель Миннуллин подчеркнул, что в случае, если есть любые вопросы и просьбы можно обращаться к главным врачам больниц, где мужчина работал, или напрямую в Минздрав. По его словам, родственникам защитников готовы оказать любую помощь.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»