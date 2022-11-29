Из Татарстана мобилизовали 15 медиков

Из Татарстана в зону специальной военной операции мобилизовали 15 медицинских работников. Об этом на брифинге в Кабинете министров Татарстана рассказал министр здравоохранения республики Марат Садыков.

«15 человек было призвано. Часть работает на передовой, часть – в госпиталях», – отметил министр.

По его словам, связь с ними поддерживается постоянно. К тому же, врачи из РТ уходили добровольцами в СВО.

Марат Садыков напомнил, что из республики в Лисичанск для диспансеризации детей отправили педиатров, а также мобильную поликлинику с врачами для взрослых.