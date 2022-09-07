Более 220 семей из Казани получили ключи от квартир в ЖК «Сандугач»

Во втором квартале жилого района «Салават Купере», ЖК «Сандугач», в Казани состоялось вручение ключей новоселам домов по адресам ул. Гареева, 3, 3А и 3 Б. Новостройки возведены за счет инвестиций Государственного жилищного фонда при Президенте РТ.

Счастливыми обладателями ключей стали работники бюджетной сферы и предприятий, многодетные и молодые семьи, медицинские работники — получатели грантов, а также дети-сироты.

В 72-квартирном доме по ул. Гареева, 3 девять жилых этажей, два подъезда. Общая площадь квартир составляет 4,8 тыс. квадратных метров. Здесь расположены 36 двухкомнатных и 36 трехкомнатных квартир. Остальные два дома — одноподъездные. В них также по девять этажей, в каждой из многоэтажек по 108 квартир. Общая площадь квартир в каждой из них составляет 5 тыс. квадратных метров.

Фото: Госжилфонд при Президенте РТ.

ЖК «Сандугач» будет включать 18 жилых домов на 1716 квартир. Первые девять домов комплекса на 576 квартир были заселены в первом полугодии этого года. Сегодня началась выдача ключей жильцам трех домов пятого пускового комплекса. Оставшиеся будут достроены и заселены до конца года.

Также здесь появятся «дворы без машин», в которых разместятся игровая, спортивная, зеленая зоны и другие места отдыха с учетом потребностей жильцов всех возрастов. Шумные зоны отдыха будут вынесены за пределы дворов на пешеходный бульвар.

Заселение ЖК «Сандугач» началось в феврале этого года, о чем сообщал «Татар-информ». 4 мая в Казани заселили еще три дома ЖК «Сандугач» в районе «Салават Купере».