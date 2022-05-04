В Казани заселили еще три дома ЖК «Сандугач» в районе «Салават Купере»

Фото: пресс-служба Госжилфонда при Президенте РТ

Сегодня в жилом комплексе «Сандугач», представляющем собой второй квартал казанского района «Салават Купере», заселили еще три дома. Ключи от квартир получили в общей сложности 288 семей, сообщает пресс-служба Госжилфонда при Президенте РТ.

Речь идет о домах №2-4-1 (ул. М. Гареева, 5), №2-4-2 (ул. М. Гареева, 5б) и №2-4-3 (ул. М. Гареева, 5а). Новоселами стали ветераны Великой Отечественной войны, работники бюджетных организаций и сотрудники предприятий, многодетные и молодые семьи, медицинские работники — получатели грантов, а также дети-сироты.

В 72-квартирном доме №2-4-1 насчитывается девять жилых этажей, имеется два подъезда. Общая площадь квартир 36 двухкомнатных и 36 трехкомнатных квартир равняется 4,8 тыс. кв. метров. Одноподъездные девятиэтажные дома №2-4-2 и №2-4-3 включают по 108 квартир: 54 однокомнатных, 45 двухкомнатных и девять трехкомнатных. Общая площадь квартир в каждом из этих зданий равняется 5 тыс. кв. метров.

По информации Госжилфонда, все квартиры полностью готовы для проживания. Они оборудованы сантехникой, электроплитами, датчиками пожарной сигнализации, счетчиками учета воды и электроэнергии, регуляторами тепла, а также автоматической системой удаленного считывания данных.

Жильцов новых домов поздравил заместитель исполнительного директора Госжилфонда при Президенте РТ Булат Гилманов, пожелав им тепла и уюта в полученных ими квартирах.

«ЖК „Сандугач“ будет состоять из 18 жилых домов. Первые шесть домов комплекса на 576 квартир мы заселили буквально в этом году. Теперь раздаем ключи от трех домов четвертого пускового комплекса. Остальные девять домов „Сандугач“ будут достроены в текущем году», — напомнил он.

Концепция застройки жилого комплекса «Сандугач» была сформирована с учетом мнений граждан. Именно они, участвуя в организованных в соцсетях опросах, выбрали желаемую высотность домов — до десяти этажей.

В новом ЖК будут оборудованы «дворы без машин», внутри которых разместятся игровая, спортивная, зеленая зоны и другие места отдыха, учитывающие потребности жильцов всех возрастов. Шумные зоны отдыха окажутся вынесены за пределы дворов на пешеходный бульвар длиной 400 метров.

Заселение ЖК «Сандугач» началось в феврале этого года, о чем сообщал «Татар-информ».