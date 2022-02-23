В Казани заселили первые три дома ЖК «Сандугач»

Фото: пресс-служба Госжилфонда при Президенте РТ.

В казанском ЖК «Сандугач» в жилом районе «Салават купере» сегодня заселили первые три дома. Ключи в торжественной обстановке получили жильцы домов №2-2-1 (ул. Гареева, 9/1), №2-2-2 (ул. Авзаловой, 3) и №2-2-3 (ул. Гареева, 9А).

«Президент Татарстана Рустам Минниханов ранее подчеркивал, что самое главное в начале жизненного пути, при формировании семьи, надо дать возможность человеку как-то свой угол создать», — отметили в пресс-службе Госжилфонда при Президенте РТ.

Новые квартиры получили работники бюджетной сферы и предприятий, молодые семьи и медицинские работники — получатели грантов. Новоселов лично поздравили глава Минмолодежи РТ Тимур Сулейманов, заместитель исполнительного директора Госжилфонда Булат Гилманов и замглавы администрации Кировского и Московского районов Казани Максим Воробьев.

Фото: пресс-служба Госжилфонда при Президенте РТ.

Все три объекта имеют 9 этажей, в доме №2-2-1 72 квартиры, в двух других — по 108 квартир. Все они полностью готовы для проживания, оборудованы сантехникой, электроплитами, а также датчиками пожарной сигнализации, счетчиками учета воды и электроэнергии, регуляторами тепла и автоматической системой удаленного считывания данных.

Всего в ЖК «Сандугач» будет 18 жилых домов на 1 716 квартир.