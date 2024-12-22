В ЖК «Манхэттен» работают промышленные альпинисты, после этого оценят ущерб от атаки БПЛА

В жилом комплексе «Манхэттен», который пострадал после атаки БПЛА в Казани, работают промышленные альпинисты, после этого власти смогут оценить ущерб. Об этом сегодня во время прямого эфира оперативного штаба сообщил глава администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани Альберт Салихов.

Глава районов доложил о ситуации с ЖК «Манхэттен», расположенном на Оренбургском тракте. Он напомнил, что после атаки БПЛА был поврежден декоративный элемент – шпиль здания.

«Все поврежденные коммуникации работают, пострадавших нет. Из трех подъездов было эвакуировано более 300 человек, из них 48 детей, инвалидов нет. Эвакуация граждан первоначально была организована в прилегающий рядом подземный переход, для желающих было предоставлено помещение школы №136», – рассказал Альберт Салихов.

По его словам, на данный момент еще не все жильцы ЖК «Манхэттен» вернулись в квартиры.

«Управляющей компанией проводится поквартирный обход с целью выявления повреждений после атаки БПЛА. На данный момент заявок по ремонту квартир от вернувшихся жильцов не поступало. Сегодня к работе с поврежденным элементом приступают альпинисты. После этого можно будет оценить нанесенный ущерб», – доложил Альберт Салихов.

Кроме жилого комплекса, взрывной волной выбило окна в многоквартирном доме на Даурской улице. Силами управляющей компании все разрушения были восстановлены. В завершение доклада Салихов поблагодарил сотрудников спецслужб за оперативную и слаженную работу.

Накануне, 21 декабря, столица Татарстана подверглась атаке ВСУ. По данным штаба Раиса Татарстана, в столице республики зафиксированы восемь прилетов. Один из них был в сторону промышленного предприятия, один над рекой, шесть на жилой массив. В результате атаки никто не пострадал.