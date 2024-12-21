После атаки на ЖК «Манхеттен» в Казани осталось множество обломков БПЛА

Корреспондент «Татар-информа» сообщает о множестве обломков БПЛА возле ЖК «Манхеттен» в Казани.

На эту минуту в Казани зафиксировано восемь прилетов БПЛА. Такую информацию дает штаб Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова.

«Зафиксированы 8 прилетов. Один из низ был в сторону промышленного предприятия, один над рекой, шесть на жилой массив. По информации к этой минуте, погибших и пострадавших нет. Смены на промышленных предприятиях эвакуированы и находятся – в укрытиях», – рассказали в штабе.