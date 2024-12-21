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После атаки на ЖК «Манхеттен» в Казани осталось множество обломков БПЛА
Корреспондент «Татар-информа» сообщает о множестве обломков БПЛА возле ЖК «Манхеттен» в Казани.
На эту минуту в Казани зафиксировано восемь прилетов БПЛА. Такую информацию дает штаб Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова.
«Зафиксированы 8 прилетов. Один из низ был в сторону промышленного предприятия, один над рекой, шесть на жилой массив. По информации к этой минуте, погибших и пострадавших нет. Смены на промышленных предприятиях эвакуированы и находятся – в укрытиях», – рассказали в штабе.
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