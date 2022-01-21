Блинкен заявил, что не ожидает прорывов от переговоров с Лавровым

Госсекретарь Соединных Штатов Энтони Блинкен не ожидает прорывов от переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Женеве. Об этом он сообщил в интервью телеканалу ZDF, передает ТАСС.

«Я не ожидаю никакого прорыва», — ответил он на вопрос о том, каким будет наилучший исход переговоров.

При этом он напомнил, что 10 января страны провели консультации по вопросам безопасности в Женеве, 12 января прошло заседание Совета Россия — НАТО в Брюсселе, 13-го числа — совещание Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

«Я думаю, что у российской делегации была возможность проконсультироваться с Президентом [Владимиром] Путиным», — сказал Блинкен.

Госсекретарь пояснил, что хочет увидеть, какие выводы сделала Москва по итогам прошедших дипломатических контактов. По его словам, американская делегация рассчитывает донести до России общую позицию Соединенных Штатов и их союзников и партнеров из Европы.

Блинкен отметил, что американские власти рассчитывают «понять, можно ли на самом деле продолжать следовать по пути дипломатии для разрешения этого кризиса».