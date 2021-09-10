В Зеленодольском районе РТ тепло подано в 80% детских садов

В Зеленодольском районе Татарстана началась подача тепла в учреждения образования и социальные объекты. На 9 сентября теплом обеспечены 80% детсадов, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Зеленодольского района РТ.

«Вентиль открыт, система прогревается постепенно. Подача тепла продолжается», — отметил собеседник агентства.

На совещании руководителей глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев поручил подать теплоснабжение в детские сады и школы, не дожидаясь традиционных осенних среднесуточных температур, при которых стартует начало отопительного сезона.

Руководитель Департамента ЖКХ Илья Грузков пояснил: «8 сентября по поручению Михаила Павловича мы начали подачу теплоснабжения в детские сады, школы, учреждения дополнительного образования и центры реабилитации Зеленодольского района. На сегодняшний день теплом обеспечены 80% детсадов. С каждым днем объем будет расти».

«Что касается остальных объектов, то тут ситуация остается стандартной: подача отопления начнется, когда средняя температура будет держаться ниже 8 градусов в течение пяти суток. В связи с планируемым потеплением на будущей неделе вентиль будет убавлен, чтобы детям не было жарко. Главное, на этой неделе в основном везде тепло», — подчеркнули в пресс-службе.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Набережных Челнах стартовал отопительный сезон. Соответствующее постановление подписал руководитель исполкома Автограда Фарид Салахов.