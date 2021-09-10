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Ру Тат
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10 сентября 2021  09:24

В Набережных Челнах начался отопительный сезон

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В Набережных Челнах стартовал отопительный сезон. Соответствующее постановление подписал руководитель исполкома Автограда Фарид Салахов, пишут «Челнинские известия».

Руководителям теплосетевых и теплоснабжающих организаций рекомендовано в первую очередь подать тепло в различные социальные объекты — школы, детсады, больницы и другие. Кроме того, они вместе с управляющими компаниями должны принять меры по пуску отопления в жилых домах, отмечает издание.
 
В этом году отопительный сезон в Челнах начался на шесть дней раньше, чем в прошлом — 9 сентября вместо 15-го.

Ранее, в начале этой недели, мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев поручил ускорить подготовку к отопительному сезону, о чем сообщало ИА «Татар-информ».

#набережные челны #начало отопительного сезона
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