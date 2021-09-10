В начале новой недели в Татарстан придет потепление

В начале следующей неделе Татарстан попадет в теплый сектор перемещающегося по северным широтам атлантического циклона, из-за чего столбик термометра поднимется до +16..+21 градуса. Об этом говорится в предварительном прогнозе Гидрометцентра республики.

В предстоящие выходные в регионе сохранится холодная погода. В субботу ночью на востоке республики местами пройдет небольшой дождь, температура воздуха составит от 0 до +5 градусов, местами возможны слабые заморозки до −1 градуса. Днем Татарстан окажется в поле повышенного атмосферного давления, поэтому осадки маловероятны, столбик термометра поднимется до +11..+16 градусов.

В воскресенье ночью существенных осадков не ожидается, столбик термометра будет показывать от +2 до +7 градусов, местами ожидаются заморозки до −1 градуса. Днем в западных районах республики пройдет небольшой дождь, воздух прогреется до +17 градусов.

13 и 14 сентября синоптики обещают небольшие дожди местами и от +16 до +21 градуса в дневные часы.