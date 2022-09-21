В Зеленодольском районе РТ по нацпроекту откроется Дом культуры за 34 млн рублей

В поселке Октябрьский Зеленодольского района Татарстана новый Дом культуры примет первых посетителей в декабре этого года. Об этом «Татар-информу» сообщили в районной администрации.

Строительство объекта началось в апреле этого года. Сегодня работы выполнены на 90%. Продолжается внутренняя отделка здания, благоустройство входной группы.

Объект посетил глава района Михаил Афанасьев. «Отдельное внимание прошу уделить благоустройству прилегающей территории. Она должна быть комфортной и безопасной», — поручил он.

Для жителей Октябрьского это будет долгожданный объект. Здесь откроются досуговые объединения для детей, также запланировано проводить сельские мероприятия.

Здание на 100 мест возводится по национальному проекту «Культура». На эти цели было направлено 34 млн рублей.

Это не первое здание культуры, построенное в Зеленодольском районе по федеральному проекту. 19 августа Президент Татарстана Рустам Минниханов открыл в Зеленодольске первый в России Центр культурного развития. Он дал высокую оценку объекту, подчеркнув, что это первый в России подобный центр, открытый по федеральной инициативе.

В последние годы в республике модернизируют культурные объекты по национальному проекту «Культура» и по федеральным инвестпрограммам. Так, в этом году свои двери открыли Русский драматический театр «Мастеровые» в Набережных Челнах, а также пять сельских домов культуры в Арском, Дрожжановском, Бавлинском, Зеленодольском и Мамадышском районах.

Национальные проекты реализуются с 2019 года на основании «майских указов» Президента России Владимира Путина.