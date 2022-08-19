Минниханов открыл в Зеленодольске первый в России Центр культурного развития

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня принял участие в открытии Центра культурного развития в Зеленодольске. Он подчеркнул, что это первый в России подобный центр, открытый по федеральной инициативе.

«Все, что мы видим, – и общественные пространства, и школы, и такие центры культуры – все это делается для того чтобы повысить качество жизни наших граждан, – сказал Минниханов. – Хочу пожелать, чтобы здесь всегда кипела жизнь, чтобы здесь занимались молодежь, дети».

Экскурсию по новому центру для руководителя республики провела министр культуры РТ Ирада Аюпова. Рустам Минниханов также пообщался с теми, кто в этот момент занимался в творческих мастерских центра.

В ближайшее время в Елабуге и Зеленодольске откроются еще два центра культурного развития.

Напомним, в последние годы в республике модернизируют культурные объекты по национальному проекту «Культура» и по федеральным инвестпрограммам. Так, в этом году свои двери откроют новый Русский драматический театр «Мастеровые» в Набережных Челнах, а также пять сельских домов культуры в Арском, Дрожжановском, Бавлинском, Зеленодольском и Мамадышском районах.

В Зеленодольске Минниханов также посетил строящийся индустриальный парк «Яшел Үзән». На его территории предусмотрены производственные и административные корпуса, парковочная зона для легковых автомобилей, зона погрузки-разгрузки для тяжеловесных и негабаритных грузов. Вторая очередь работ по созданию парка завершится в 2023-2024 годы, сообщает пресс-служба Президента РТ.