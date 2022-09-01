Минниханов в Набережных Челнах открыл русский драмтеатр «Мастеровые»

Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в торжественной церемонии открытия русского драматического театра «Мастеровые» в Набережных Челнах. Проект был реализован в рамках государственной программы «Развитие культуры».

«Ваша мечта сбылась. Я могу сказать, что этот театр попал в федеральную программу благодаря нашему Президенту Владимиру Путину. Мы гордимся, что мы смогли найти возможность сделать татарский театр, а сейчас и русский драматический театр», — выступил с поздравительной речью руководитель республики.

Рустам Минниханов отметил, что строительство нового культурного объекта было бы невозможно без неравнодушных граждан — всех тех, кто долгие годы мечтал, надеялся и верил в реализацию проекта.

«Если бы этой мечты не было, она не была бы реализована. Хотелось бы, чтобы сюда приходили люди и отдыхали. Сил для дальнейшего созидательного труда во благо нашего города, республики и страны», — подчеркнул руководитель Татарстана.

В церемонии открытия также приняли участие министр культуры республики Ирада Аюпова и мэр Челнов Наиль Магдеев.

«Нашему прекрасному театру „Мастеровые“ я пожелал бы прекрасного зрителя, хороших постановок и хорошего настроения. Пусть наш театр станет местом притяжения всех любителей театра», — сказал градоначальник.

Далее для высоких гостей провели экскурсию по зданию нового культурного пространства. Они посетили два зрительных зала, рассчитанных на 500 и 100 мест, где уважаемым гостям показали яркое театрализованное представление.

Помимо этого они посетили административные помещения, студию звукозаписи, детскую комнату, фотомастерскую, выставочный зал, архив, видеотека и буфет.

«Мы очень долго этого ждали появления нового театра и теперь безумны рады обновлениям: отныне у нас есть большие комнаты для реквизита, современные залы для поставки спектаклей. Есть все необходимое оборудование, поэтому будет творить», — рассказала заместитель директора по общим вопросам Наталия Матиос.

По ее словам, архитектору Елене Валиевой полностью удалось воплотить дерзкий и амбициозный дух мастеровых. Помимо обновления культурного пространства, также обновилась и театральная труппа — коллектив увеличился с 16 до 24. Многие актеры прибыли из других регионов страны, в том числе из таких городов, как Москва, Самара, Иркутск и Подольск.

«10 и 11 сентября покажем спектакли из старой программы, а в начале октября будет премьера нового спектакля под названием „Обыкновенное чудо“. Также запланированы шесть премьер спектаклей для детей и подростков», — рассказала Матиос.

Напомним, что строительство нового здания драмтеатра началось в октябре 2020 года в рамках национального проекта «Культура». На реализацию проекта было направлено более 1,8 млрд рублей, в том числе 1,08 млрд — из федерального бюджета.