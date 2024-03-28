В Зеленодольском районе РТ благоустроят 58 дворов за 400 млн рублей

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В Зеленодольске обновлению подлежат 40 дворов, пять — в селе Айша, в селе Бело-Безводное — четыре, по два — в поселке Васильево, Нижние Вязовые, деревне Протопоповка и один — в селе Осиново, Бишня и Большие Яки.

При обновлении дворов выполняются дорожные работы, замена уличного освещения, установка малых архитектурных форм — детских площадок, горок, качелей, а также скамеек.

Как уточнили «Татар-информу» в пресс-службе Зеленодольского района, на данные цели из бюджета республики направлено почти 400 млн рублей. Из них львиная доля средств — 335,9 млн рублей уйдет на дорожные работы и по 32 млн — на освещение и малые архитектурные формы.

Работы начнутся после схода снега, добавили в департаменте ЖКХ района.

В прошлом году по республиканской программе «Наш двор» благоустроено 76 дворов на сумму более 390 млн рублей в Зеленодольске, Васильево, Осиново, Нижних Вязовых и Айше.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что программа «Наш двор» в этом году охватит более 250 тыс. жителей Татарстана. Также в Минстрое РТ объяснили увеличение финансирования программы «Наш двор» до 10 млрд рублей.

Масштабную программу благоустройства дворов Татарстана в 2019 году инициировал Раис РТ Рустам Минниханов. За время ее работы в республике будет благоустроено около 7 тыс. дворов.