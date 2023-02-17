Филиалы IT-парка в Васильево и Осиново могут открыться в Зеленодольском районе РТ

Глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев планирует создать филиалы IT-парка в поселках Васильево и Осиново. Перед отчетной сессией глава муниципалитета вместе с заместителем Премьер-министра республики Романом Шайхутдиновым посетил строящийся IT-парк в Зеленодольске.

Афанасьев выразил надежду, что проект удастся масштабировать на территории района, и обратился за поддержкой к Шайхутдинову.

«Уважаемый Роман Александрович, просим поддержать нас в создании городского ИТ-парка, а также подразделений в Васильево, Осиново и одного проекта в Заволжской зоне», — сказал глава района.

Вице-премьер отметил, что IT-парк ему понравился, проект заслуживает внимания. Он выразил уверенность, что поддержка будет оказана.

Также участники сессии посетили «Кампус детства», где ребята изучают языки программирования, 3D-моделирование, создают мультфильмы, игры и собирают роботов, и оценили прошедший в нем «Урок цифры».

«Зеленодольск все больше приобретает черты многостороннего технологичного города, мы видим это благодаря производству и росту цифровых технологий. Сегодня на рынке труда большой спрос на профессионалов в сфере IT, и такие образовательные платформы, как „Кампус детства“, помогают ребятам развить все необходимые технологические навыки», — отметил Роман Шайхутдинов.

Напомним, новость о том, что в Зеленодольске построят новый ИТ-парк, впервые прозвучала в 2022 году во время онлайн-программы «Наш Татарстан» с участием главы Минцифры РТ Айрата Хайруллина. Было решено, что ИТ-парк займет пустующее многоэтажное здание старого узла связи в микрорайоне Мирный. Площадь четырехэтажного здания составляет 3 854 кв. метров.

Что касается развития и образования зеленодольцев, то в этом году вновь открылся Зеленодольский судостроительный колледж. Афанасьев напомнил, что образовательное учреждение было закрыто в 2010 году после 69 лет работы.

Однако в феврале этого года Премьер-министр РТ Алексей Песошин подписал постановление о возобновлении работы, после чего начался набор абитуриентов по трем специальностям на 188 бюджетных мест. Становится актуальным вопрос о строительстве общежития на 150 мест.

«В целом это проблема для всех наших трех колледжей, и мы попросили поддержку руководства республики для строительства общего Дома студентов, где смогут проживать иногородние учащиеся», — отметил Афанасьев.

Глава муниципалитета доложил, что в итоговом рейтинге социально-экономического развития район занимает 18-е место, улучшив свое положение на шесть позиций по сравнению с 2021 годом.

«У нас есть резервы, в частности, по отрасли сельского хозяйства. В первую очередь, это развитие компании „Красный Восток Агро“. Размер валового территориального продукта составил 56 млрд рублей и более 20 млрд — оборота розничной торговли. Треть объема ВТП — это доля малого бизнеса», — отметил он.

Также Афанасьев затронул тему санкций. По его словам, в 2022 году предприятия Зеленодольска столкнулись с рядом непростых решений.

«Но благодаря прочному фундаменту, поддержке республики, менеджменту и трудовым коллективам мы смогли не просто сохранить, но и нарастить объемы производства. Объем отгруженной продукции составил 57,7 млрд рублей. Индекс промышленного производства — 97,1%», — доложил спикер.

В целом в сфере труда и занятости населения наблюдается позитивная динамика. В районе уровень безработицы снизился в два раза (0,2%), а рост среднемесячной зарплаты составил 109,4%. Сегодня эта цифра держится на уровне 41 тыс. рублей.

«Самая высокая заработная плата в районе — в отрасли сельского хозяйства, лидером здесь является комбинат „Майский“ — 87 697 рублей. В сфере промышленности лидирует завод стеклопластиковых труб с уровнем заработной платы 105 тысяч рублей, а самая низкая заработная плата — в сфере предпринимательства. Поручаю исполнительному комитету и инвестиционному центру организовать работу с субъектами предпринимательства по доведению уровня заработных плат до средней по отрасли. Нужно провести тщательную работу по этим показателям. Чтобы никаких скрытых доходов, серой зарплаты и сюрпризов при достижении гражданами пенсионного возраста не было», — поручил глава района.

Отчетная сессия завершилась награждением отличившихся жителей Зеленодольского района РТ.