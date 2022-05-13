В Зеленодольске может появиться ИТ-парк

В Зеленодольске в пустующем здании зонального узла связи может появиться ИТ-парк. Планами об открытии нового digital-пространства в прямом эфире программы «Наш Татарстан» поделился глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин.

«На следующей неделе у меня запланирован визит в Зеленодольский район. Мы с главой Михаилом Павловичем [Афанасьевым] эту тему давно обсуждаем. Там есть пустующее здание, в котором раньше размещался зональный узел связи. По большому счету мы видим там оборудование, оно было большое, в гигантских шкафах. Площади есть. Съездим, посмотрим, какие для этого нужны ресурсы», — рассказал министр.

По замыслу ведомства, муниципальные ИТ-парки должны появиться в каждом районе. Сейчас по объективным причинам пока только Казань является неким «магнитом», который собирает вокруг себя лучших представителей IT-сферы.

«Концепт такой, что ИТ-парк должен быть в каждом городе и районе республики. В рамках Года цифровизации мы поставили себе такую задачу», — резюмировал Айрат Хайруллин.

Ранее Айрат Хайруллин затруднился ответить на вопрос, когда именно откроется новый ИТ-парк в Казани.