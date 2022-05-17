Глава Минцифры РТ обсудил с властями Зеленодольска создание нового IT-парка в Мирном

Создание IT-парка в Зеленодольске обсудили сегодня министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Айрат Хайруллин и глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Новость о том, что в Зеленодольске может появиться новый ИТ-парк, прозвучала в минувшую пятницу во время онлайн-программы «Наш Татарстан» с участием Айрата Хайруллина.

Уже сегодня вместе со специалистами ИТ-сферы глава цифрового ведомства осмотрел одно из зданий города, где возможно открытие нового парка. Это пустующее многоэтажное здание старого узла связи в микрорайоне Мирный.

«У нас очень много заинтересованных в создании ИТ-парка лиц. Во-первых, сами жители 100-тысячного города говорят, что объект необходим, так как постоянно приходится ездить в Казань. Кроме того, на встрече были представители зеленодольских ИТ-компаний, которые также выступают за создание нового парка. Айрат Хайруллин также выразил интерес к открытию нового объекта», — поделилсь с «Татар-информом» начальник отдела по связям с общественностью, СМИ аппарата совета Зеленодольского района Регина Чибрикова.

Площадь четырехэтажного здания составляет 3 854 кв. метров.

«Это бывшее здание АТС. Сейчас здание ремонтирует собственник, и он готов предоставить площади первого этажа под IT-парк. Итогом встречи стало решение рассмотреть этот вариант, ведь парк очень нужен городу. Уверены, все получится», — добавила собеседница агентства.

Кроме того, министр провел Урок цифры в Лицее № 9. На уроке Айрат Хайруллин говорил о том, что такое цифровизация и в чем её секреты, почему она так важна в современном обществе. Школьники, в свою очередь, рассказали ему о своих ИТ-проектах и приложениях.

Также министр посетил уроки информатики, где ученики младших классов учатся работать в виртуальном пространстве.