Более 47 тыс. человек приняли участие в масленичных гуляньях в Зеленодольском районе

В Зеленодольске широкая Масленица встречала гостей на двух площадках — на стадионе «Авангард» и в парке «Березовая роща, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе района.

С самого утра здесь работали торговые ряды, проводилась развлекательная и концертная программы, веселые игры, а также тематическая фотозона, где каждый мог попробовать себя в кадре в качестве «начинки» для блина. Эту площадку посетили порядка 30 тыс. человек.

На острове-граде Свияжске собрались более 15 тыс. гостей. Здесь Масленица прошла в лучших традициях: для гостей были подготовлены угощения, веселые конкурсы, выступления творческих коллективов, пестрая ярмарка, ремесленные и кулинарные мастер-классы.

В поселке Васильево проводили зиму под яркое «Гори-гори ясно, чтобы не погасло!» и сжигание чучела. Народные гулянья развернулись в парке «Молодежный», где гостей встречали юные артисты, а на сцене выступили лучшие творческие коллективы поселка. Число гостей здесь составило около 2 тыс. человек.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что новый арт-объект «Сарафан» появился к масленичным гуляньям в парке Горького в Казани. А накануне для всех казанцев в парке Черное озеро развернулись традиционные масленичные гулянья.