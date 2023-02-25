Новый арт-объект «Сарафан» появился к масленичным гуляньям в парке Горького

В Казани специально к масленичным гуляньям в парке Горького появился арт-объект «Сарафан». Конструкция в форме этого наряда станет «гвоздем праздника», который состоится здесь уже завтра, напомнила Дирекция парков и скверов столицы РТ.

«А пока делимся эксклюзивными кадрами арт-объекта „Сарафан“, созданного из старых тканей и платков. Приходите, чтобы оценить масштабы и взглянуть на него вживую!» — говорится в сообщении.

Видео: Дирекция парков и скверов Казани

Арт-объект создавался при участии жителей Казани — они приносили платки, рубашки, пледы, простыни и другие ткани для будущей конструкции.

Напомним, что праздник стартует в 11.00. Гостей ожидает выступление DJ Shamil OM, творческие мастер-классы по созданию кукол Масленицы, по росписи деревянных ложек, кукольный спектакль от молодежного театра «За 4 стеной» и другие события.