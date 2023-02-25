«Один из главных праздников Татарстана»: Мухаметшин посетил масленичные гулянья в Казани

Сегодня для всех казанцев в парке Черное озеро развернулись традиционные масленичные гулянья. Сотни горожан пришли проводить зиму и окунуться в народный праздник, завершающий масленичную неделю.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В церемонии открытия принял участие Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин. В сопровождении организаторов праздника он осмотрел ярмарочные ряды, пообщался с артистами и участниками мероприятия.

«Вот так масштабно и дружно мы отмечаем один из самых главных праздников многонационального народа Татарстана — „Широкую масленицу-2023“. Это праздник пришел к нам из глубины веков. В нашей многонациональной республике мы отмечаем множество праздников вместе. Это и известный во всем мире татарский Сабантуй, русские Масленица и Каравон, удмуртский Гырон Быдтон, марийский Семык, мордовский Балтай, чувашский Уяв. Сегодня мы собрались на старинном месте, где семь лет назад прекратилось празднование Масленицы. И сегодня мы вновь вернулись сюда. Это центр Казани, для нас всех это большое событие, здесь собралось много людей. Мы как одна братская семья — народы республики всегда вместе», — сказал он, напомнив, что в Татарстане проживают представители более 170 национальностей.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Руководитель парламента поблагодарил Русское национально-культурное объединение РТ, Ассамблею народов Татарстана и Дом дружбы народов, Министерство культуры РТ и мэрию Казани за достойную организацию народного гулянья и подчеркнул, что в Татарстане созданы все условия для сохранения и развития родных языков, культур и традиций всех народов.

Для гостей выступили народные коллективы, дети, которые совместно со взрослыми провели шумные обряды, шуточные колядки и дружные хороводы. На площадке прошли пляски, звучали масленичные задорные песни, частушки, прибаутки. Все желающие смогли научиться здесь русским народным танцам, приобщиться к молодецким забавам и поучаствовать в разнообразных народных играх и единоборствах.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Рядом расположилась масштабная ярмарка необычных товаров, где продавались различные украшения из бисера, обереги, шкатулки, варежки-прихватки, игольницы и другое. У некоторых прилавков мастера декоративно-прикладного искусства предлагали приобрести авторские изделия из дерева, вышитые тряпичные куклы, различные картины и сувениры.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

На «Поляне кузнецов» опытные умельцы провели мастер-классы по художественной ковке для детей и взрослых. Кроме того, участники смогли пострелять в чучело из лука и катапульты, побывать на спортивной площадке и всей семьей принять участие в русской народной игре — перетягивании каната.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

После выступления Фарида Мухаметшина начался театрализованный пролог, где появились персонажи, олицетворяющие знаменитых земляков — Федора Шаляпина и Максима Горького, которые прокатились по всей площадке на карете.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Весь праздничный день внимание гостей привлекали ростовые куклы Самовар и Матрешка, ходулисты, клоуны и жонглеры. Для создания праздничного настроения ходили коробейники и угощали детей сладостями. На центральной аллее была установлена русская печь, рядом с которой каждый гость мог отведать горячие блины с различными начинками.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Масленица — не только проводы зимы и встреча весны, – заметила участница мероприятия Лиля Хузеева. — Приятно, что с каждым годом интерес к Масленице не угасает, а наоборот становится еще больш. В ней с радостью принимают участие и младшее, и старшее поколения. Это праздник, когда можно примириться с близкими, провести с ними время и отдохнуть. Зима в Татарстане не собирается уступать весне. Идет снег, но настроение праздничное! Мы с достоинством проводим этот праздник».