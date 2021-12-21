В Зеленодольске вернули тепло в жилые дома после аварии на трубопроводе

В восемь часов вечера в Зеленодольске восстановили теплоснабжение в жилые дома после аварии на трубопроводе на улице Строителей. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Ранее агентство сообщало о том, что из-за аварии более 14 тысяч жителей Зеленодольска остались без тепла в 27 многоквартирных жилых домах, а также детский сад и реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями.

Прокуратура начала проверку после случившегося. На место аварии выезжал городской прокурор.