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Ру Тат
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Происшествия
21 декабря 2021  20:19
Павел Климчак

В Зеленодольске вернули тепло в жилые дома после аварии на трубопроводе

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В восемь часов вечера в Зеленодольске восстановили теплоснабжение в жилые дома после аварии на трубопроводе на улице Строителей. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Ранее агентство сообщало о том, что из-за аварии более 14 тысяч жителей Зеленодольска остались без тепла в 27 многоквартирных жилых домах, а также детский сад и реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями.

Прокуратура начала проверку после случившегося. На место аварии выезжал городской прокурор. 

#теплоснабжение #авария #зеленодольск
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