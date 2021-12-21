news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
21 декабря 2021  17:44
Павел Климчак

Прокуратура Зеленодольска начала проверку после аварии на теплопроводе

news_top_970_100

Зеленодольская городская прокуратура проводит проверку после коммунальной аварии на теплопроводе на улице Строителей, из-за которой без тепла остались несколько жилых домов, детский сад и реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями.

Надзорное ведомство оценит работу сетевой организации в части соблюдения закона об энергоснабжении населения, в том числе сроков устранения аварии на теплосетях.

 

Фото: пресс-служба Прокуратуры РТ

На место коммунальной аварии выехал городской прокурор Сергей Егоров. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что из-за аварии более 14 тысяч жителей Зеленодольска остались без тепла.

#Прокуратура #авария #теплоснабжение
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное