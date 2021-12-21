Из-за аварии более 14 тысяч жителей Зеленодольска остались без тепла

Сегодня в Зеленодольске произошло аварийное отключение теплоснабжения из-за аварии на трубопроводе на улице Строителей. На трубопроводе диаметром 500 мм обнаружили земляную течь.

Как рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе администрации Зеленодольского района, порыв в тепловой камере обнаружили во время обхода теплотрассы.

«Сотрудники зеленодольского предприятия тепловых сетей незамедлительно приступили к устранению порыва, сейчас в тепловой камере продолжаются сварочные работы. На данный момент без тепла остаются жители многоквартирных домов и часть объектов по улице Строителей, Комарова, Б. Урманче», – уточнила агентству и.о. начальника отдела по связям с общественностью и СМИ аппарата Совета Зеленодольского района Регина Чибрикова.

В результате аварии без тепла остались более 14 тысяч жителей города в 27 многоквартирных жилых домах, а также детский сад и реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями.

На месте работают коммунальщики и оперативная группа Зеленодольского пожарно-спасательного гарнизона. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Ориентировочно работы планируют закончить к девяти часам вечера. Согласно расчетам, примерно к этому времени температура в жилых домах опустится до +18 градусов.