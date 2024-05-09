В Зеленодольске в тысячу голосов исполнили «День Победы»

Накануне здесь прошел IX ежегодный фестиваль «Поющий май». В этом году он был посвящен Году семьи. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе района.

На сцену вышли 28 коллективов, всего это порядка 1 тыс. участников.

Обладателем гран-при стала народная вокальная студия «Каданс». Им вручили сертификат на 300 тысяч рублей

«Благодарю всех участников и организаторов за праздник, вы невероятно классные!» — прокомментировал мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев.

В финале прозвучала поистине Народная песня «День Победы» в тысячу голосов.

Президент РФ Владимир Путин 22 ноября 2023 года подписал указ, согласно которому 2024-й в России был объявлен Годом семьи. В документе указывалось, что решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей.