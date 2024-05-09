Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Зеленодольске в тысячу голосов исполнили «День Победы»
Накануне здесь прошел IX ежегодный фестиваль «Поющий май». В этом году он был посвящен Году семьи. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе района.
На сцену вышли 28 коллективов, всего это порядка 1 тыс. участников.
Обладателем гран-при стала народная вокальная студия «Каданс». Им вручили сертификат на 300 тысяч рублей
«Благодарю всех участников и организаторов за праздник, вы невероятно классные!» — прокомментировал мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев.
В финале прозвучала поистине Народная песня «День Победы» в тысячу голосов.
Президент РФ Владимир Путин 22 ноября 2023 года подписал указ, согласно которому 2024-й в России был объявлен Годом семьи. В документе указывалось, что решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей.
Фото, видео: пресс-служба Зеленодольского района РТ
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»