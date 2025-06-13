В Зеленодольске семья Тимергалеевых превратила свой дом в мастерскую поддержки СВО

Фото предоставлено Юлией Озеровой

В Зеленодольском районе Татарстана семья Тимергалеевых превратила свой дом в настоящую мастерскую, занимающуюся поддержкой участников специальной военной операции.

До этого хозяин, Анас Тимергалеев, сделал всё своими руками: мостик через пруд, ажурную резьбу на бане, детскую площадку и флюгер в виде петушка. Здесь ничего не пропадает: бабушкин инвентарь (кастрюли «Бия» и «Басыр») хранит память о предках, а чайное дерево стало символом преемственности поколений.

Пруд с золотыми рыбками и экзотические куры (немецкие, чешские, китайский шелковый петушок и пушкинская порода) дополняют живописный ландшафт с окрестными лесами. «А здесь хорошо: природа, зелень, – констатирует Анас. – Вид отличный, душа отдыхает».

Фото предоставлено Юлией Озеровой

С октября 2023 года хозяин еженедельно строгает табуретки в своей мастерской – подарок единомышленницам по волонтерской группе «СВОих не бросаем». «Я делаю их, чтобы поздравлять на дни рождения людей, которые помогают фронту», – рассказывает он.

С 2014 года, когда начался конфликт в Донбассе, семья Тимергалеевых искала, чем помочь. Случайная встреча на благотворительном концерте привела их в ряды волонтеров. Сомневаясь в надежности QR-пожертвований в 2022-м, они присоединились к тем, чья помощь точно доходит до бойцов.

Фото предоставлено Юлией Озеровой

Анас плетет маскировочные сети. Сейчас он и еще несколько добровольцев по семь часов четыре раза в неделю создают по 7–8 сетей за смену. «Самое востребованное изделие», – объясняют волонтеры.

Наград за свою работу у Тимергалеевых немало: благодарности за костюм «лешего», подаренные картины, собранные на ярмарках, и, наконец, медаль «Волонтер. Доброволец», полученная этой весной.

Фото предоставлено Юлией Озеровой

«Мы одна большая семья – друзья по группе и бойцы на передовой, – убежден Анас. – И мы не остановимся».

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Фото предоставлено Юлией Озеровой

Позднее Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле. «Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.