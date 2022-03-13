В Зеленодольске открылась выставка «Ветра весны»

В выставочном зале ЦКИНТ им. Горького в Зеленодольске работает выставка «Ветра весны» студии «Акварель». Мероприятие проводится ежегодно, в этом году оно посвящено 90-летию города. Об этом сообщается в паблике ДК им. Горького.

В экспозиции представлены работы художников-любителей. Многие годы зеленодольцы создают картины под руководством Натальи Абрамовой, открывая в себе талант художника.

Как пишет издание «Новости Зеленодольска», каждая такая выставка становится культурным событием города. Посетить ее можно бесплатно. Двери экспозиции будут открыты по 18 марта.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что певица Дина Гарипова открыла праздник, посвященный юбилею Зеленодольска, а худрук ГСО Александр Сладковский сочетался браком в день 90-летия города.