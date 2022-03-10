Дина Гарипова открыла праздник, посвященный юбилею Зеленодольска

В честь 90-летнего юбилея Зеленодольска на сцене ЦКИНТ имени Горького состоялся большой концерт, который открыл череду праздничных мероприятий в городе.

На сцену вышли победительница «Голоса», финалистка «Евровидения» Дина Гарипова, вице-чемпион высшей лиги КВН, победитель фестиваля «Созвездие-Йолдызлык» Владимир Шнитко и полуфиналист проекта «Голос», участник конкурса молодых исполнителей «Новая волна-2019» Данил Буранов, творческие коллективы города.

Глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев, приветствуя зрителей и участников праздника, напомнил, что 90 лет назад, 10 марта 1932 года, Зеленодольску был присвоен статус города.

«Сегодня мы даем старт юбилейному году Зеленодольска! 90 лет: за эти годы наш город прошел путь от небольшого поселка до крупного, динамично развивающегося центра района, с развитой промышленной и социальной инфраструктурой. Поздравляю вас, дорогие жители и гости города! С днем рождения, Зеленодольск!» — сказал мэр.

Концерт объединил 600 зрителей. Своими выступлениями праздничный вечер украсили более 14 коллективов города Зеленодольска.

Дина Гарипова исполнила несколько песен на русском и татарском языках, в том числе «Ай, былбылым», «Кунель», «What if», «Время пришло», а романс «Ой, то не вечер» прозвучал в дуэте с певицей Викторией Барсуковой. Также в исполнении всех вокальных и хореографических коллективов, солистов Зеленодольска, Дины Гариповой, Владимира Шнитко и Данила Буранова финальным аккордом отгремела песня «Мой город».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что худрук ГСО Александр Сладковский сочетался браком в Зеленодольске в день 90-летия города.