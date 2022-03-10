Худрук ГСО Александр Сладковский сочетался браком в Зеленодольске в день 90-летия города

Сегодня, 10 марта, в день празднования 90-летия города в зеленодольском ЗАГСе состоялось бракосочетание Александра и Дарьи Сладковских. Информация об этом появилась в официальном телеграм-канале администрации Зеленодольска.

«Художественный руководитель и главный дирижёр Государственного симфонического оркестра Татарстана, заслуженный артист Республики Татарстан и России Александр Витальевич и его избранница Дарья Александровна связали себя узами брака. Им вручили поздравительное письмо и подарок от главы района Михаила Афанасьева», — говорится в сообщении.

Среди приглашенных гостей был советский и российский актер театра, кино, телевидения и дубляжа Вениамин Смехов с супругой.