news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Общество
10 марта 2022  19:50

Худрук ГСО Александр Сладковский сочетался браком в Зеленодольске в день 90-летия города

news_top_970_100

Сегодня, 10 марта, в день празднования 90-летия города в зеленодольском ЗАГСе состоялось бракосочетание Александра и Дарьи Сладковских. Информация об этом появилась в официальном телеграм-канале администрации Зеленодольска.

«Художественный руководитель и главный дирижёр Государственного симфонического оркестра Татарстана, заслуженный артист Республики Татарстан и России Александр Витальевич и его избранница Дарья Александровна связали себя узами брака. Им вручили поздравительное письмо и подарок от главы района Михаила Афанасьева», — говорится в сообщении.

Среди приглашенных гостей был советский и российский актер театра, кино, телевидения и дубляжа Вениамин Смехов с супругой.

 

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное