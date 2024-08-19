В Зеленодольске наградили татарстанца, который во время шторма спас из воды 11 человек

В Зеленодольске прошла церемония награждения Павла Матвеева, чей героизм во время разрушительного урагана 29 июля 2023 года спас 11 человек. Глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев вручил Павлу медаль МЧС России «За спасение погибающих на водах».

Это уже вторая награда Матвеева за данный поступок. Ранее администрация Зеленодольского района уже отметила его заслуги, вручив Почетную грамоту Главы ЗМР, денежную премию в размере 50 тысяч рублей и новый водонепроницаемый смартфон взамен вышедшего из строя во время спасательной операции.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Павел Матвеев, доброволец ОСВОД, проявил исключительное мужество, спасая людей в экстремальных погодных условиях. На гидроцикле он вывез на берег семью из четырех человек, а затем спас еще семерых, чья лодка перевернулась из-за шторма. Среди спасенных было пять детей. Несмотря на огромные волны и сильнейший ветер, Павел действовал решительно и самоотверженно, даже отдав свой спасательный жилет одной из женщин.

Это не первый героический поступок Матвеева. В 2020 году он участвовал в спасении пожилого рыбака, провалившегося под лед в Лаишевском районе.

Сам Павел скромно оценивает свои действия: «Не думал, что так высоко оценят мой поступок. Получил столько откликов и слов благодарности от множества людей, даже совершенно мне незнакомых. Именно такая поддержка дает силу и энергию двигаться дальше!».