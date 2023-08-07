В Зеленодольске наградили Павла Матвеева, который спас 11 человек во время урагана

Сегодня глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев встретился со спасателем Павлом Матвеевым, который во время урагана спас 11 человек, сообщает пресс-служба администрации Зеленодольского района.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что 29 июля Павел Матвеев, состоящий в рядах ОСВОД спас семью из 4 человек, доставив каждого на берег на гидроцикле, а потом он спас еще 7 утопающих, у которых во время шторма перевернулась лодка.

Фото: © пресс-служба администрации Зеленодольского района

Глава муниципалитета Михаил Афанасьев вручил Павлу Матвееву Почетную грамоту Главы ЗМР, сертификат на премию в 50 тысяч рублей и новый водонепроницаемый смартфон, который оказался очень кстати, поскольку старый телефон Павла стал плохо работать, после того, как побывал в воде в тот день.

«Для меня это приглашение и встреча с Михаилом Афанасьевым была действительно неожиданной и очень приятной. Не думал, что так высоко оценят мой поступок. Вообще после всего произошедшего получил столько откликов и слов благодарности от множества людей, даже совершенно мне незнакомых. Именно такая поддержка дает силу и энергию двигаться дальше!» – признался Павел Матвеев.

Фото: © пресс-служба администрации Зеленодольского района

Начальник пожарно-спасательного отряда №8 Зуфар Халиуллин сообщил, что в ближайшее время в адрес руководства чрезвычайного ведомства России будет направлено ходатайство о награждении Павла Матвеева ведомственной медалью МЧС России «За спасение погибающих на водах».

Напомним, что 29 июля в Татарстане, соседней Марий Эл и еще нескольких регионах прошел разрушительный ураган. Погибли и пострадали люди, с домов срывало кровли, здания получили серьезные повреждения.