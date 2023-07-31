Вывозил детей, отдал свой жилет: житель Татарстана спас 11 человек во время урагана

Во время урагана, который бушевал в республике Татарстан в минувшие выходные, доброволец спасательного отряда Павел Матвеев спас 11 человек. Информацию «Татар-информу» подтвердили в ОСВОД РТ.

Мужчина находился в Свияжске, когда получил от Зеленодольского центра ГИМС информацию о том, что на мель встала лодка с 4 людьми.

Павел добрался до них быстрее спасателей и перевез каждого на гидроцикле на берег.

Вскоре мужчина узнал, что в Свияжске перевернулась лодка, на которой находились еще семь человек.

«В тот момент он уже не мог связаться со службой 112, поскольку и его телефон, и телефоны людей с лодки побывали в воде и не работали. Павел отдал свой жилет женщине и перевез всех на берег», – рассказали в ОСВОД РТ.

Всего в тот день он спас 11 человек, среди которых было 5 детей.

Фото: © Соцсети

Напомним, что в марте 2020 года в Лаишевском районе спасли 82-летнего рыбака, провалившегося под лед на снегоходе. Тонущему рыбаку помогли прибывшие на место инспекторы рыбоохраны и спасатели ОСВОД, среди которых был и Павел Матвеев, который находился в тот момент в рейде в районе поселка Тетеево. Спасатели аккуратно, ползком держа друг друга за ноги, приблизились к мужчине и вытащили его.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в результате непогоды 29 июля в Приволжском федеральном округе погибли десять человек, 76 получили травмы.

В Республиканскую клиническую больницу за вечер обратились 13 человек, которые так или иначе пострадали от урагана. Двенадцати из них помощь оказана, и они отпущены домой, одну женщину госпитализировали.