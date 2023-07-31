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Вывозил детей, отдал свой жилет: житель Татарстана спас 11 человек во время урагана
Во время урагана, который бушевал в республике Татарстан в минувшие выходные, доброволец спасательного отряда Павел Матвеев спас 11 человек. Информацию «Татар-информу» подтвердили в ОСВОД РТ.
Мужчина находился в Свияжске, когда получил от Зеленодольского центра ГИМС информацию о том, что на мель встала лодка с 4 людьми.
Павел добрался до них быстрее спасателей и перевез каждого на гидроцикле на берег.
Вскоре мужчина узнал, что в Свияжске перевернулась лодка, на которой находились еще семь человек.
«В тот момент он уже не мог связаться со службой 112, поскольку и его телефон, и телефоны людей с лодки побывали в воде и не работали. Павел отдал свой жилет женщине и перевез всех на берег», – рассказали в ОСВОД РТ.
Всего в тот день он спас 11 человек, среди которых было 5 детей.
Напомним, что в марте 2020 года в Лаишевском районе спасли 82-летнего рыбака, провалившегося под лед на снегоходе. Тонущему рыбаку помогли прибывшие на место инспекторы рыбоохраны и спасатели ОСВОД, среди которых был и Павел Матвеев, который находился в тот момент в рейде в районе поселка Тетеево. Спасатели аккуратно, ползком держа друг друга за ноги, приблизились к мужчине и вытащили его.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в результате непогоды 29 июля в Приволжском федеральном округе погибли десять человек, 76 получили травмы.
В Республиканскую клиническую больницу за вечер обратились 13 человек, которые так или иначе пострадали от урагана. Двенадцати из них помощь оказана, и они отпущены домой, одну женщину госпитализировали.
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