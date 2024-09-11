В Зеленодольске износ коммунальных сетей достиг 70%

В Зеленодольске, как и во всем Татарстане, складывается неблагоприятная ситуация с коммунальными сетями — их износ достиг 70%. Об этом доложил генеральный директор местного «Водоканала» Ренат Залялов на республиканском семинаре с коммунальщиками Татарстана.

Среди участников — представители тепловых сетей, водоканалов, энергетических ресурсных организаций из Казани, Менделеевска, Чистополя, Нурлата, Тетюшей, Азнакаева, Буинска, Иннополиса, Лениногорска, Балтасей и других населенных пунктов республики.

«Почти 400 километров водопровода и 188 километров канализационных сетей, общий износ которых составляет 67%, а в центральной части Зеленодольска достигает 70%», — подчеркнул в своем докладе Залялов.

Фактически это расстояние от Казани до Уфы. За три года в районе благодаря финансированию из бюджета РТ удалось заменить 13 километров сетей водоснабжения и 3,5 километра канализационных сетей на общую сумму 522 млн рублей.

Этим летом были модернизированы 30 колодцев на улице Карла Маркса.

«Не менее острый вопрос и по теплосетям. Как факт — порядка 70% износа сетей в целом. Руководители предприятий часто попадают под критику, в том числе мою. Стараются не просто латать дыры, но менять сети локально. Мы оказываем поддержку ресурсоснабжающим организациям», — отметил мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев на совещании.

Коммунальщики уверены, что для «перезагрузки» всех систем необходим новый масштабный подход. Залялов выразил надежду, что Зеленодольск одним из первых войдет в число участников новой программы по реконструкции коммунальных сетей в республике, анонсированной Раисом РТ Рустамом Миннихановым.

На встрече гости ознакомились с работой ситуационного центра, где уже год под пристальным контролем находятся водопроводные и канализационные насосные станции. Операторы в онлайн-режиме следят за их работой, а в случае возникновения нештатной ситуации могут оперативно приступить к ее устранению.

Кроме того, в Зеленодольске имеется собственная аккредитованная химико-бактериологическая лаборатория. В год здесь выполняется более 80 тыс. исследований. Контролируется качество питьевой воды и состав сточных вод.